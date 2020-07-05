В Венесуэлы, самой богатой страны по залежам нефти, закончился бензин. США хочет помешать стране получить бензин от Ирана.

США стремится изъять иранский бензин в танкерах, которые сейчас находятся в Венесуэле. Для этого подали жалобу на гражданско-конфискационные мероприятия на фоне усиления санкций против Ирана и Венесуэлы, пишет OilPrice со ссылкой на The Wall Street Journal.

Прогнозы Спрос на нефть будет восстанавливаться долго: Goldman Sachs назвали дату

Что известно о танкерах Ирана

Четыре танкера, загруженные бензином, сейчас плывут в Венесуэлу. Первый уже попал в страну, в которой сейчас катастрофически не хватает бензина. При том, что Венесуэла является лидером в мире по залежам нефти.

Почему у Венесуэлы нет бензина

Недостаток разбавителей, отсутствие технического обслуживания, нехватка денег и отсутствие запасных частей заставили венесуэльские заводы работать с очень низкой производительностью, если они вообще работают. Из-за этого в стране не хватает бензина даже для граждан страны.

Иран помогает Венесуэле и еще в мае предупредил США не вмешиваться и не препятствовать любым поставкам иранского топлива в Венесуэлу в водах Карибского бассейна.

Сейчас федеральные прокуроры США стремятся забрать бензин на пути в Венесуэлу, предотвратить будущие перевозкы и не позволяют Ирану взять плату за доставку. Прокурор США в округе Колумбия Зия Фаруки заявила в жалобе на гражданско-конфискационную заявление, что США утверждает, что Махмуд Маданипур, бизнесмен, связанный с террористической организацией "Исламская революционная гвардия" (IRGC), организовал поставки бензина.

Как Иран помогает Венесуэле

Иран и Венесуэла сотрудничают также другим способом для того, чтобы Иран помог Венесуэле с ее нефтяной промышленностью, сообщают американские чиновники.

Специальный представитель США в Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил ранее в этом году, что режим Николя Мадуро выплачивает Ирану золото за помощь в нефтяной промышленности Венесуэлы.

Те самолеты, прибывающие из Ирана, которые привозят вещи для нефтяной отрасли, возвращаются с выплатами за эти вещи: в виде золота,

– сказал Абрамс.

К теме Мадуро хочет золото: отдаст ли Банк Англии золото стоимостью 1 млрд долларов диктатору Венесуэлы

Только в апреле Венесуэла загрузила 9 тонн золота стоимостью около 500 миллионов долларов США, на самолеты для Ирана в обмен на помощь Ирана в ремонте хрупких нефтеперерабатывающих заводов Венесуэлы, пишет Bloomberg.