Государственные нефтеперерабатывающие компании ведут переговоры. Они хотят создать альянс, чтобы на более выгодных условиях закупать сырую нефть.

Альянс крупных нефтеперерабатывающих компаний Китая позволит им укрепить позицию на рынке и избежать конкуренции между собой, пишет Новое время со ссылкой на Bloomberg.

Как нефтяные компании создадут альянс

Топ менеджеры компаний China Petroleum & Chemical Corp., PetroChina Co., Cnooc Ltd. и Sinochem Group Co. обсуждают детали плана. Китайские власти и отраслевые регуляторы инициативу поддержали, рассказали источники Bloomberg.

На первом этапе эти компании намерены совместно выпускать заявки на приобретение определенных сортов российской и африканской нефти на спотовом рынке. Идею начали обсуждать еще в 2019.

Уже в следующем месяце компании могут подать совместную заявку на поставку российской нефти марки ESPO. Объединение может позже расшириться: негосударственные перерабатывающие предприятия также могут присоединиться к альянсу, рассказали источники Bloomberg.

Что известно об участниках возможного альянса

Агентство отмечает, что компании, которые ведут переговоры, ежедневно импортируют более чем 5 миллионов баррелей нефти. Это почти пятая часть от общего объема добычи стран ОПЕК, в теории сделает объединения крупнейшим покупателем нефти в мире.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 году Китай почти удвоить импорт саудовской нефти по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Этот показатель достиг исторического максимума.

Также напомним, что Китай несмотря на мировое сокращение добычи планирует наоборот в 2020 и в последующие годы увеличить объемы добычи нефти и газа для того, чтобы менее зависеть от импорта.