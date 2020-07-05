В Европейском Союзе работают над разработкой системы, которая позволит делать мгновенные платежи. 5 стран ЕС присоединились к инициативе

Разработкой Европейской платежной инициативы (EPI) займутся Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды и Испания. 16 финансовых учреждений в этих странах заявили, пр создание новой системы, пишет Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Какой будет новая система платежей

Система предназначена для проведения мгновенных платежей, включая переводы с карты на карту (P2P). Авторы заявления отмечают, что система будет "новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций"

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Для кого эта инициатива

Цель EPI – предложить решение о цифровых платежей, которое можно будет применить в любой точке ЕС, то есть унифицировать платежи в рамках общеевропейской инициативы.

EPI в первую очередь принесет пользу европейским гражданам, стимулируя инновации в мире платежей. Более 50% розничных платежных операций в Европе до сих пор осуществляются наличными. Решение EPI также принесет ощутимые преимущества европейским торговцам, предложив им конкурентоспособное и унифицированное решение по оплате.

С помощью системы планируется проводить платежи в магазинах и снятия наличных, а также международные переводы.

Зачем новая платежная система в ЕС

Цифровые платежи в ЕС являются фрагментарными, а европейские граждане все еще не могут платить безналично везде. Более того, кризис COVID-19 подчеркнул необходимость унифицированной европейской цифровой платежной системы.

Система, построенная в рамках EPI, позволит снять некоторые ограничения, укрепить единый рынок и "европейскую цифровую стратегию". Систему хотят запустить в 2022.