Трейдеры активно отреагировали на новость о прорыве в поиске вакцины от коронавируса. Что происходило на рынках, читайте на Финансы 24.

Известие о прорыве в поиске вакцины против COVID-19 вызвала один из самых бурных торговых дней с момента разгара коронакризы. Как сообщает Investing.com почти 2 триллиона долларов сменили собственников в этот день в результате торгов.

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Какая новость стала главной для трейдеров в понедельник

Ученые заявили об успешном прохождении третьей фазы испытания вакцины против коронавируса. Вакцина получила название BNT162b2, ее разработала компания Pfizer совместно с BioNTech.

Производители заявили о 90% эффективности препарата. Вакцина Pfizer – это РНК вакцина, содержащая только одну, самый важный участок S-белка коронавируса. Вакцину следует вводить дважды, повторное вакцинирование следует проводить на 28 день внутримышечно.

Сейчас в исследовании принимают участие 43 тысяч волонтеров для тестирования.

Как отреагировали рынки на успешную вакцину

Акции компаний, которые наиболее чувствительны к экономическим циклам, достигли своих лучших однодневных результатов.

Объемы торгов на рынках облигаций и валют достигли уровня марта, когда трейдеры на фоне паники из-за коронавируса, сбрасывали активы.

Общий оборот 33 валютных пар на CLS в понедельник составил 627 миллионов долларов. Для сравнения средний ежедневный оборот в марте составил 707 миллионов долларов и 380 миллионов в апреле.

Также подскочил оборот на рынке облигаций. По данным Refinitiv, почти 170 тысяч фьючерсных контрактов сменили собственников.

Товарооборот примерно втрое превышал среднедневные объемы торговли за последний месяц,

– сказал Джимми Конвей, статег Citibank.