Один из старейших европейских банков Bankhaus von der Heydt (BVDH) сообщил о запуске в сети Stellar нового стейблкойна EURB. Цена актива привязана к курсу евро.

Стейблкоин EURB – первая стабильная криптовалюта, которую выпустил банк, пишет Cointelegraph. В ходе запуска цифровой валюты банк сотрудничал с компанией Bitbond, которая занимается токенизацией активов.

Интересно Стив Возняк запустил блокчейн-проект и криптовалюту: токен подорожал на 1250% всего за 4 дня

Стейблкоин EURB: как будет работать новый актив

Представители банка сообщили, что актив полностью регулируется. Свободного доступа к торговле стейблкоином на криптовалютных биржах не будет из-за требования по идентификации пользователей и ряда норм самого регулятора. Для того, чтобы купить EURB, клиент должен совершить депозит на эскроу-счет в банке BVDH.

Уже сейчас разработчики финансовых приложений могут использовать стейблкоин для оперативных платежей. Благодаря Bitbond банк сохраняет за собой полный контроль над EURB, в его обязанности будет входить выпуск и уничтожение монет.

Мы сотрудничаем с Bitbond и Stellar именно из-за упрощения процедуры выпуска и управления активами, функционирующих на основе блокчейна Stellar,

– отметил директор BVDH Филипп Доппельхаммер.

Новости криптосферы Япония запускает в обращение цифровую иену в 2021 году: что это значит

Преимущества EURB

По словам топ-менеджера банка, главной целью при выпуске EURB было использование стейблкоина для осуществления международных платежей клиентами компании SatoshiPay. Также этот актив может заинтересовать и другие банки.

Банкам не очень удобно работать с стейблкоинамы, как, например, Tether или USDC, поскольку риски вмешательства сторонними компаниями. Последние предпочитают цифровым активам банков, что также касается и институциональных инвесторов,

– отметил генеральный директор Bitbond Радослав Альбрехт.

Напомним, в начале декабря глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что стейблкоины являются угрозой для финансовой стабильности.