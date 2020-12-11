Один из самых старых банков Европы выпустил криптовалюту, привязанную к курсу евро
Один из старейших европейских банков Bankhaus von der Heydt (BVDH) сообщил о запуске в сети Stellar нового стейблкойна EURB. Цена актива привязана к курсу евро.
Стейблкоин EURB – первая стабильная криптовалюта, которую выпустил банк, пишет Cointelegraph. В ходе запуска цифровой валюты банк сотрудничал с компанией Bitbond, которая занимается токенизацией активов.
Интересно Стив Возняк запустил блокчейн-проект и криптовалюту: токен подорожал на 1250% всего за 4 дня
Стейблкоин EURB: как будет работать новый актив
Представители банка сообщили, что актив полностью регулируется. Свободного доступа к торговле стейблкоином на криптовалютных биржах не будет из-за требования по идентификации пользователей и ряда норм самого регулятора. Для того, чтобы купить EURB, клиент должен совершить депозит на эскроу-счет в банке BVDH.
Уже сейчас разработчики финансовых приложений могут использовать стейблкоин для оперативных платежей. Благодаря Bitbond банк сохраняет за собой полный контроль над EURB, в его обязанности будет входить выпуск и уничтожение монет.
Мы сотрудничаем с Bitbond и Stellar именно из-за упрощения процедуры выпуска и управления активами, функционирующих на основе блокчейна Stellar,
– отметил директор BVDH Филипп Доппельхаммер.
Новости криптосферы Япония запускает в обращение цифровую иену в 2021 году: что это значит
Преимущества EURB
По словам топ-менеджера банка, главной целью при выпуске EURB было использование стейблкоина для осуществления международных платежей клиентами компании SatoshiPay. Также этот актив может заинтересовать и другие банки.
Банкам не очень удобно работать с стейблкоинамы, как, например, Tether или USDC, поскольку риски вмешательства сторонними компаниями. Последние предпочитают цифровым активам банков, что также касается и институциональных инвесторов,
– отметил генеральный директор Bitbond Радослав Альбрехт.
Что такое стейблкоин?Это криптовалюта с фиксированной стоимостью, что не поддается скачкообразным изменениям, в отличие от цены токенов других сетей. Основная цель выпуска стейблкоина – предоставить возможность людям осуществлять ежедневные платежи на блокчейне.
В теории каждый стейблкоин может заменять собой обычную валюту. То есть этот актив должен функционировать как расчетная единица, которую можно использовать для покупки и продажи товаров и услуг, быть средством сбережения и накопления капитала. Однако, чтобы это стало реальным, стейблкоин должен быть обеспеченным чем-то (привязан, например, к золоту, нефти, курса валют и т.д.).
Поделиться новостью