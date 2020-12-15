Согласно последней версии ежемесячного отчета по рынку нефти (Monthly Oil Market Report – MOMR), опубликованного в понедельник, 14 декабря 2020 года, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз спроса на нефть на 2020 год.

В частности, участники организации ожидают, что мировой спрос на нефть упадет до 9,77 миллиона баррелей в сутки в 2020 году и достигнет 89,99 миллиона баррелей в сутки, сообщает Oilprice.com.

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Что прогнозируют в ОПЕК

Предыдущий прогноз ОПЕК предусматривал сокращение спроса на более 90 миллионов баррелей в сутки.

По данным ОПЕК, спрос на нефть на 2021 год составляет 95,89 миллиона баррелей в сутки, что на 410 000 баррелей меньше, чем прогноз за ноябрь в 96,3 миллиона баррелей в сутки и за октябрь – 96,8 миллиона баррелей в сутки.

Объемы нефтедобычи растут

Между тем, добыча нефти странами ОПЕК в ноябре увеличился в среднем на 707 000 баррелей в сутки. Такой рост объемов произошел, в основном, из-за Ливии, которая возобновила добычу после длительной остановки работы из-за военного конфликта.

Ливия сообщила о своих планах увеличить объемы нефтедобычи, а также ранее заявляла, что не будет соглашаться ни на какие квоты до тех пор, пока она не сможет стабильно добывать 1,7 миллиона баррелей сырья в сутки.

Увеличение объемов нефтедобычи наблюдалось и в Иране (+39000 баррелей в сутки), Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Венесуэле (+25000 баррелей в сутки).

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Рынок нефти: последние изменения

Во время декабрьского заседания страны ОПЕК+ согласились продолжить сокращение добычи до марта. В то же время, они увеличили объемы добычи на 500 000 баррелей в сутки с января 2021 года. Также участники организации договорились ежемесячно собираться для пересмотра условий соглашения и оценки ситуации на рынке. В частности, следующая встреча ОПЕК+ состоится 4 января.

Иран тоже пообещал увеличить нефтедобычу до 2,3 миллиона баррелей в сутки в 2021 году. Текущий показатель добычи страны составляет 1,99 миллиона баррелей в сутки.

Согласно оценкам ОПЕК, в целом добыча жидких углеводородов в ноябре увеличилась на 1,62 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрем, достигнув 92,53 миллиона баррелей в сутки.