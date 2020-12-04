Основатель немецкой биотехнологической компании BioNTech, которая вместе с американской Pfizer работает над созданием вакцины от COVID-19, Угур Шахин вошел в рейтинг самых богатых людей мира. В целом, в течение года акции предприятия подорожали на 250%.

Угур Шахин находится на 493 месте в списке самых богатых людей мира, а общий объем его капитала составляет 5,1 миллиарда долларов, пишет Bloomberg. Стоимость его активов выросла еще больше, когда Великобритания утвердила использование вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer Inc.

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Что известно о компании BioNTech

Угур Шахин, который родился в Турции, основал BioNTech в 2008 году при поддержке миллиардеров Томаса и Андреаса Штруенгманнов. Жена Шахина – Озлем Тюречи – является главным врачом и иммунологом компании.

В собственности Угура Шахина сосредоточено 18% акций BioNTech. Еще примерно 50% ценных бумаг биотехкомпании принадлежит ее инвесторам, братьям Штруенгманнам. Интересно, что Томас и Андреас обладают одним из крупнейших объемов капитала в сфере здравоохранения.

Ранее деятельность BioNTech была сосредоточена на создании лекарств от рака. Однако, как только миром начал распространяться коронавирус, предприятие направило свои усилия на разработку вакцины от этого смертельного заболевания.

В 2001 году супруги Шахин-Тюречи основали еще одну биотехнологическую компанию – Ganymed Pharmaceuticals. Предприятие занималось созданием лекарственных препаратов для лечения рака. В 2016 году японская компания Astellas Pharma купила Ganymed Pharmaceuticals за 460 миллионов долларов.

В октябре 2019 года BioNTech вышла на фондовый рынок. В ходе IPO предприятие привлекло 150 миллионов долларов.

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