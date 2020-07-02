Проблемы по Гонконгу и Южно-Китайскому морю добавили больше напряженности в отношениях США и Китая. Это грозит их торговой сделке.

Почему ухудшаются отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем – двумя крупнейшими мировыми экономиками – могут ухудшиться, поскольку обе страны дали знак, что они готовы бороться между собой различными способами, считает эксперт по политическим рискам Тодд Мариано в комментарии CNBC.

Здесь много места для эскалации. Я думаю, что сегодня уже совершенно ясно, что мы находимся в самой темной главе отношений между США и Китаем,

– сказал Тодд Мариано, директор американской группы Eurasia Group.

"Сейчас мы наблюдаем больше шагов в области технологии и экспорта. Я думаю, что тревожным знаком есть просто множество фронтов, на которых две страны воюют или готовятся к бою", – добавил эксперт.

В последние несколько лет споры между двумя странами были сосредоточены на таких сферах, как их торговый дисбаланс и конкуренция в области технологий, повлекшее тарифную войну, которая грозит сорвать глобальную экономику.

В последние месяцы США и Китай столкнулись друг с другом в более широком круге вопросов, которые включают происхождения коронавируса и автономию Гонконга.

Вопрос Гонконга

Гонконг, главный бизнес и финансовый центр в Азии, является самоуправляемой китайской территорией, имеет особые торговые отношения с США. Однако Вашингтон начал отменять некоторые льготы городу, поскольку Пекин усиливает свой контроль над территорией путем принятия закона о национальной безопасности.

Подробнее Китай обнародовал подробности закона о национальной безопасности для Гонконга

Посягательство на Южно-Китайское море

Кроме того, Китайская инициатива "Пояс и пути" и постоянные заявления о праве в Южно-Китайском море также вызывают напряженность в отношениях с США, по словам Мариано.



Посягательство Китая в Южно-Китайском море

Инициатива "Пояс и пути" – это масштабный инфраструктурный проект, который многие аналитики и критики считают способом Китая распространять свое глобальное влияние. Южно-Китайское море является важным морским путем для мировой торговли, где Пекин заявил, что большинство его является собственной территорией, хотя другие страны также претендуют на его части.

О Китае Нефтяные гиганты Китая могут объединиться для закупки нефти – Bloomberg

Трамп или Байден

Несмотря на то, что Дональд Трамп часто угрожает Китаю, увеличивает тарифы и делает дерзкие заявления, он является лучшим для бизнесменов в Китае. Об этом заявил аналитик Тодд Мариано. По его словам, Трамп больше вредит экономике Запада своими решениями, чем Китаю. Зато бизнес больше опасается прихода к власти демократического лидера Джо Байдена.