США могут оказаться на пороге двойной рецессии. По мнению экономиста Стивена Роуча, рост числа новых случаев коронавируса омрачает надежды Уолл-стрит на V-образное восстановление экономики страны.

Роуч, который также является старшим научным сотрудником Йельского университета, отметил, что стремительный рост числа больных COVID-19 все еще влияет на экономику США. По его словам, в Соединенных Штатах, вероятно, введут еще один локдаун, пишет CNBC.

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Новый карантин, старые проблемы

Однако, экономист считает, что новый карантин не будет таким серьезным, как весной. Несмотря на это убытки для экономики страны будут колоссальными.

Это приведет к временному рецидиву экономики, вероятно, в первом квартале (2021 год – ред.). У нас были такие рецидивы в 8 из 11 последних подъемов бизнес-цикла. И я не думаю, что это не произойдет и сейчас,

– сказал Стивен Роуч, работавший главой банка Morgan Stanley Asia в период распространения смертельной эпидемии ОРВИ в 2003 году.

Экономический прогноз Роуча похож на предсказания экспертов крупного инвестиционного банка JPMorgan Chase. Специалисты финансового учреждения прогнозируют, что прежде чем начать расти, ВВП США снизится на 1% в первом квартале 2021 года. Также, по их предположениям, падение этого показателя может быть и больше.

Сложно предсказать такие показатели, как ВВП. Однако я думаю, что умеренное однозначное снижение не станет чем-то странным,

– отметил Роуч.



Стивен Роуч, американский экономист / Фото Flickr

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Как экономический спад повлияет на доллар США

Падение экономики также приведет к снижению курса доллара США, отметил экономист. Еще прошлой весной он предупреждал рынок, что крах валюты неизбежен.

Когда я впервые вышел на публику с таким, казалось бы, безумным мнением, меня волновал возможный дефицит текущего счета, обусловленный масштабным дефицитом в бюджете, что связано с COVID-19. Но это (падение доллара – ред.). Произошло даже резче, чем я думал, когда писал об этом,

– добавил Роуч.

С 20 марта этого года, индекс доллара снизился на 10,5%. За год он опустился на 4,5%.

И это только начало. Давление на доллар, вероятно, будет еще сильнее ... Нам нужна фискальная помощь для решения этой действительно сложной экономической ситуации,

– считает Стивен Роуч.

Согласно базовому сценарию Роуча, стоит ожидать снижения курса доллара на 35% по сравнению с другими основными валютами к концу 2021 года. Экономист считает, что сбережения американцев пострадают в этот период больше всего, чем когда-либо в истории.