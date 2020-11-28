Аналитики JP Morgan за месяц до конца года изменили свой прогноз по падению ВВП Украины в 2020 году в худшую сторону. Что прогнозируют эксперты и почему изменили свой прогноз, читайте на Финансы 24.

Аналитики JP Morgan ухудшили прогноз экономического спада в Украине до 4,7% в 2020 году при инфляции до конца года на уровне 4% в связи с ростом числа заболеваний COVID-19, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет компании от 24 ноября.

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В 2021 году рост экономики составит 6% при инфляции в конце года на уровне 5,2%.

Что прогнозировали ранее

В середине сентября JP Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 4% с восстановлением следующий на 6% и профицитом текущего счета в этом и следующем году на уровне соответственно 5,7% ВВП и 1,5% ВВП.

Стоит ли инвестировать в Украину

В обзоре аналитики JP Morgan рекомендуют покупать ВВП-варранты Украины. В то же время JP Morgan отметил, что закрыл длинную позицию по украинским ОВГЗ поскольку, по его мнению, политические риски сохраняются. В частности, JP Morgan вышел из ОВГЗ с погашением в ноябре 2023 и купоном 11,67%, продав их с доходностью 11,6% при курсе 26,36 гривны за доллар, тогда как эти бумаги были куплены 1 февраля при 10% при курсе 24,45 гривны за доллар.

Будет ли сотрудничество с МВФ

Аналитики прогнозируют, что сотрудничество Украины с МВФ возобновится в первом квартале 2021 с последующей выплатой в размере 700 миллионов долларов во втором квартале по достижении конкретного прогресса по бюджету на 2021 и урегулирования ситуации вокруг решения Конституционного Суда об отмене электронного декларирования.

Всего в JP Morgan ожидают 1,4 миллиарда долларов поступлений в Украину в 2021 году в рамках программы с МВФ.

Какой будет учетная ставка

Аналитики JP Morgan считают, что НБУ снизит учетную ставку с 6% до 5,5% в декабре этого года, но уже в следующем году ставку поднимут до 7%.