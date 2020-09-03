Аманда Агате, главный инвестиционный стратег американской корпорации PNC Financial, ответила на вопрос, сможет ли фондовый рынок США вырасти еще больше в условиях неопределенности. Такая нестабильность прежде всего связана с президентскими выборами в ноябре, коронавирусом и эффективностью клинических испытаний вакцины от COVID-19.

Своими соображениями относительно нынешнего и будущего американского фондового рынка эксперт поделилась в эфире телеканала CNBC.

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Как сейчас развивается фондовый рынок

Я не знаю, хочу ли сказать наверняка, что легкие деньги уже были заработаны. Однако нынешняя ситуация свидетельствует о том, что показатели находятся в пределах 23-кратного форвардного коэффициента P/E (соотношение цена-прибыль) по индексу S&P 500,

– говорит Агате.

В среду, 2 сентября, индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 на момент закрытия торгов находился на высоком уровне, отметив двадцать второй рекордный рост в этом году. На сегодня этот показатель вырос более чем на 55% с момента его минимального значения, установленного 23 марта.

Многие технических показателей фондового рынка выглядят достаточно натянутыми. Ведь нужно учитывать перечень проблем, которые все еще стоят перед экономикой. Осень будет такой же нестабильной,

– утверждает Агате.

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Чего следует ожидать инвесторам, если на выборах США победит Джо Байден

По словам Аманды Агате, победа Джо Байдена может создать дополнительное напряжение на Уолл-стрит через его налоговую политику.

Это может стать неким несвоевременным встречным ветром в то время, когда нам его вообще не нужно. Мы могли бы столкнуться с ростом доходов от 11% до 12%, если бы его (Джо Байдена – ред.) пакет реформ в налоговой сфере начал действовать в начале 2021 года,

– довольно метафорически Агате объяснила последствия потенциального введения изменений в налоговое законодательство Байденом.



Кандидат в президенты США в 2020 году от Демократической партии / Фото Flickr

Если победит Дональд Трамп: как отреагируют фондовые рынки

Эксперт также предполагает, что победа действующего президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может вызвать тревогу на мировых фондовых рынках.

По моему мнению, существует только одна группа активов, которая, вероятно, столкнется со значительным вызовом во время второго срока Трампа. Это акции развивающихся рынков. В частности, Трамп может занять гораздо более жесткую позицию в отношении торговой политики с Китаем,

– отметила специалист PNC Financial.



Действующий президент США Дональд Трамп / Фото Flickr

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Другие вызовы для фондового рынка США

Однако самым большим вызовом для фондового рынка США, по словам Агате, все еще остается пандемия коронавируса, а не президентская гонка. Темпы распространения смертельного заболевания с каждым днем ​​нарастают в Соединенных Штатах.

Сегодня Агате руководствуется таким же принципом, как и до начала восстановления экономики от последствий пандемии, при выборе акций, в которые инвестировать: обращать внимание на технологический сектор. По-прежнему експертка осторожно относится к активам компаний с низкой и средней рыночной капитализацией.