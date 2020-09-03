С пассивным доходом не нужно волноваться о внезапном увольнении с работы или будущей низкой пенсии. Как сформировать источник пассивного дохода, чтобы не зависеть от обстоятельств, получить возможность заниматься любимым делом, или просто работать не ради денег, а для удовольствия?

О том, как стать финансово-независимым и получать пассивный доход, читайте в материале 24 канала.

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Что такое пассивный доход

По настоящему стать финансово независимым можно только с пассивным доходом. Именно так вы станете менее уязвимыми к проблемам на рынке труда, компании в которой работаете и тому подобное.

Пассивный доход – это регулярный денежный поток, который не зависит от вашей ежедневной деятельности, то есть формируется практически или совсем без вашего участия. Иными словами, сформировав источник пассивного дохода, вы сможете получать доход без необходимости ежедневно работать.



Пассивный доход дает свободу

Ключевыми характеристиками пассивного дохода является регулярность получения средств и их объем.

Также важно, сколько времени вы тратите на то, чтобы получать этот доход. Ведь, к сожалению, даже лучший источник пассивного дохода, требует хотя бы минимального управления. Так, например банковские вклады нужно пролонгировать или выбирать более доходные, портфель акций нужно просматривать, чтобы включить в него самые интересные, а имущество, которое сдаете в аренду – обслуживать, чтобы оно могло приносить вам доход и дальше.

Если вы сформировали портфель из акций то вам нужно всего несколько часов в месяц, чтобы его посмотреть и оставить в нем наиболее прибыльные инструменты. А если вы сдаете в аренду автомобиль, то времени потратите гораздо больше, ведь автомобиль нужно регулярно ремонтировать, заправлять, мыть и тому подобное.

Не менее важным является так называемый "порог входа" – объем средств, который нужен, чтобы сформировать источник пассивного дохода. Например, инвестировать на финансовом рынке можно, имея минимальную сумму, а чтобы вложиться в недвижимость нужны десятки тысяч долларов.

Источники пассивного дохода

Чтобы понять как сформировать источник пассивного заработка, в первую очередь, надо разобраться с тем, какие они бывают. Традиционно считается, что пассивный доход приносят банковские депозиты, недвижимость, владение долей в бизнесе. Эти способы вложения денег дадут возможность реализовать главный принцип эффективного управления капиталом – "деньги должны работать".

Одним из самых традиционных и самых популярных источников пассивного заработка являются банковские депозиты. Они позволяют получать доход с минимальными рисками и затратами времени. Открыть депозит можно имея практически любую минимальную сумму, то есть "порог входа" довольно низкий. Однако у этого способа заработка есть один большой недостаток – низкая доходность.

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Если положить средства на депозит в иностранной валюте, например, в долларах, то ваша доходность составит не более 3% годовых. А в среднем – 1,77%, о чем говорится в обзоре.

Ставки по депозитам в гривне выше. Можно найти депозиты со ставкой 11-12% годовых. Хотя средняя доходность всего чуть выше 8%. Однако если учитывать уровень инфляции и нестабильность гривны, то доходность этих вкладов будет меньше, чем заявляют банки. Кроме того, положив деньги на депозит, вы не сможете ими воспользоваться без потери процентов по вашему вкладу.

Недостатки недвижимости как источника пассивного дохода

Другим традиционным способом сохранения средств является покупка недвижимости для сдачи в аренду. Этот способ позволит получить большую прибыль, по сравнению с депозитами. Однако у этого источника пассивного дохода также есть ряд недостатков. В первую очередь, это высокий "порог входа".

Чтобы купить однокомнатную квартиру, например, в Киеве вам нужно как минимум 30-40 тысяч долларов. При этом от сдачи ее в аренду вы будете получать примерно от 200 до 400 долларов в месяц. То есть если вы смогли купить квартиру за 30 000 долларов и сдать ее за 300 долларов в месяц (что есть оптимистическим сценарием), то ваша доходность составит около 12% годовых. В реальности, доходность будет гораздо ниже так как вам нужно будет потратить средства на ремонт этой недвижимости, а также время на то, чтобы найти арендаторов.

Коммерческая недвижимость позволяет получить более высокую прибыль, чем жилая. Однако ваши первоначальные затраты, и потенциальные расходы будут существенно выше по сравнению с покупкой жилой недвижимости. Далеко не каждый может позволить себе потратить 100 и более тысяч долларов, чтобы приобрести недвижимость, а потом еще тратить время, средства на ремонт и поиск арендаторов.

Недостатки покупки доли в бизнесе

Еще одним источником получения дохода может стать покупка доли в чужом бизнесе. Этот вариант позволяет получить больший доход, однако и количество рисков при покупке доли в бизнесе больше, чем при вложениях в недвижимость и в банковские депозиты. В первую очередь, нужно выбрать тот бизнес, который будет стабильным в течение долгого времени. Кроме того, вам придется следить за финансовым состоянием бизнеса, чтобы избежать потери средств.

Современный подход к финансовой незалежности

Еще одним способом стать финансово-независимым и сформировать источник пассивного дохода являются инвестиции на финансовом рынке. Этот способ позволяет получить максимальный доход при минимальных рисках, а также достаточно низком пороге входа. Вкладывать средства на финансовом рынке вы можете, с помощью торговой платформы Libertex.

Используя Libertex, вы можете вложить ваш капитал в акции крупных и стабильных мировых компаний, а также в фондовые индексы, отражающие динамику экономик ведущих стран мира. Сумма инвестиций зависит от вашего желаемого дохода и других параметров.

Например, если бы вы в середине марта 2020 купили 10 акций компании Facebook на уровне около 150 долларов, то в конце августа вы могли их продать примерно на уровне 300 долларов. То есть ваш капитал вырос бы в 2 раза – до 3000 долларов всего за несколько месяцев.



Акции Facebook с марта 2020 / Libertex

К другим положительным факторов в пользу вложений в финансовый рынок с помощью Libertex можно отнести то, что ваши средства и ваш доход будут в наиболее стабильной мировой валюте – в долларах. Кроме того, в Libertex есть уникальная функция – мультипликатор, который позволяет увеличить размер вашей прибыли. Важным моментом является то, что торговая платформа Libertex доступна как с компьютера через веб-приложение, так и в виде приложений для операционных систем iOS и Android. Это означает, что вы можете инвестировать ваши средства и оперативно управлять вашим капиталом, прямо не вставая с дивана.

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Как инвестировать правильно

Чтобы ваши вложения принесли вам максимальную прибыль нужно соблюдать несколько простых правил.

В первую очередь следует инвестировать на финансовом рынке только часть ваших средств и иметь финансовую "подушку безопасности". Это позволит вам чувствовать себя более спокойно и уверенно при совершении сделок. Вам следует распределять свои средства с различных активов, то есть, диверсифицировать ваши вложения. Благодаря этому вы сможете сделать ваш доход более стабильным и не зависящим от обстоятельств. Кроме того, важно анализировать рынок и правильно выбирать инструменты для вложения средств, а также при осуществлении операций.

Вам может показаться, что инвестиции – это сложно, но это не так. Чтобы разобраться с тонкостями инвестиций на финансовом рынке и максимизировать объем пассивного дохода в Libertex есть короткий курс обучения. Пройдя его, вы познакомитесь с основами инвестиций на финансовых рынках, научитесь правильно осуществлять операции и анализировать финансовый рынок.

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