Пандемия, карантин и нестабильная экономическая ситуация. Все эти факторы заставляют украинцев все чаще задумываться о дополнительных источниках заработка. И сегодня большую популярность приобретает именно пассивный доход.

Что такое пассивный доход и как его регулярно получать, разбирались Финансы 24.

Что такое пассивный доход Это вид заработка, не требующий вашего активного участия. Этот тип прибыли никак не зависит от вашей профессиональной деятельности или расходов и позволяет получать доход даже в выходные или во время отпуска. Ключевыми характеристиками пассивного дохода является регулярность получения средств и их объем.

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Виды пассивного дохода

Депозиты в банках, недвижимость и активы компаний – это самые популярные сегодня виды пассивного дохода. Какой лучше выбрать и какие есть подводные камни каждого из них, Финансы 24 спросили у специалистов Forex Club.

Недвижимость как источник пассивного дохода

Недвижимость – один из традиционных инструментов для инвестиций.

Одним из плюсов этого способа сохранения средств является его стабильность. Цены на недвижимость очень редко показывают резкие понижения. Кроме того, если сдавать недвижимость в аренду, вы можете получить небольшую прибыль, рассказывает трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ Алексей Задорожный.

Среди минусов этого способа инвестиций можно назвать высокий порог входа, а также необходимость оплачивать коммунальные платежи и тот факт, что ваш доход зависит от того, сможете ли вы его сдать или нет – то есть может быть не постоянным,

– объясняет эксперт.

Алексей Задорожный добавляет, что вам может понадобиться время от времени тратить средства на ремонт недвижимости, что тоже снижает доходность.

Депозиты как источник пассивного дохода

Плюсом депозитов является то, что ваш доход гарантирован. Однако минусов у этого способа немало. Во-первых, доходность депозитов в иностранной валюте очень низкая. Доходность в национальной валюте выше, но она снижается из-за значительной инфляции, объясняет Алексей Задорожный.

Облигации и акции как источник дохода

Облигации и акции позволяют получить пассивный доход в виде процентов и дивидендов. Однако стоит отметить, доходность в виде процентов по облигациям или дивидендов невелика. Учитывая инфляцию, пассивный доход от облигаций и акций не столь значительный.

Гораздо большую прибыль можно получить при изменении котировок акций и облигаций. При этом традиционно, акции являются интереснее в плане доходности, чем облигации,

– уверен трейдер аналитик.

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В активы каких компаний стоит инвестировать

Среди активов, которые являются наиболее привлекательными в период пандемии, можно назвать акции компаний, предоставляющих услуги для онлайн-коммуникаций (Slack, Zoom), акции фармацевтических компаний (Moderna), IT-компаний (NVIDIA), а также акции социальных сетей (Facebook ) и компаний, которые предоставляют онлайн-развлечения (Netflix). Эти инструменты стабильно растут и позволяют получить хороший доход на росте котировок.