Китайский интернет-холдинг Alibaba почти превзошел американскую корпорацию IBM по количеству патентов, связанных с блокчейном. Таким образом, компания из Китая уже до конца 2020 года может стать лидером в этой сфере.

Китайский технологический конгломерат Alibaba подал в 10 раз больше заявок на патенты, связанные с блокчейн-технологией, чем IT-гигант IBM. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтингового агентства KISSPatent, пишет Coindesk.

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Alibaba на пути к блокчейн-лидерству

Также сообщается, что интернет-холдинг уверенно завоевывает лидерство в сфере разработок на базе блокчейна. Если Alibaba будет продолжать регистрировать новые патентные заявки в таком темпе, то до конца 2020 года предприятие станет крупнейшим владельцем патентов, связанных с инновационной технологией.



Мировой рейтинг компаний по количеству запатентованных блокчейн-технологий / График KISSPatent

Блокчейн-патенты: о чем свидетельствует статистика

Согласно данным аналитиков KISSPatent, в первой половине 2020 года китайский холдинг подал больше патентных заявок, связанных с блокчейном, чем за весь 2019 год.

В то же время, в прошлом году компания подала в три раза больше заявок по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, в этом году большинство патентных заявок подавали компании, входящие в список Fortune 500, а не предприятия, работающие исключительно в блокчейн-индустрии.

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IBM пока удерживает первенство

По данным KISSPatent, несмотря на все старания Alibaba, лидером по количеству блокчейн-патентов пока остается IBM.

Однако летом этого года Ассоциация по защите патентных прав Китая сообщила, что Alibaba получает первенство по числу патентных заявок, связанных с блокчейн-разработками.

В частности, в 2020 году китайский интернет-гигант запатентовал систему для упрощения межсетевого взаимодействия блокчейнов, а также систему проверки подлинности песен на блокчейне.