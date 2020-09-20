IBM теряет позиции: кто может стать новым лидером по количеству блокчейн-патентов
Китайский интернет-холдинг Alibaba почти превзошел американскую корпорацию IBM по количеству патентов, связанных с блокчейном. Таким образом, компания из Китая уже до конца 2020 года может стать лидером в этой сфере.
Китайский технологический конгломерат Alibaba подал в 10 раз больше заявок на патенты, связанные с блокчейн-технологией, чем IT-гигант IBM. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтингового агентства KISSPatent, пишет Coindesk.
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Alibaba на пути к блокчейн-лидерству
Также сообщается, что интернет-холдинг уверенно завоевывает лидерство в сфере разработок на базе блокчейна. Если Alibaba будет продолжать регистрировать новые патентные заявки в таком темпе, то до конца 2020 года предприятие станет крупнейшим владельцем патентов, связанных с инновационной технологией.
Мировой рейтинг компаний по количеству запатентованных блокчейн-технологий / График KISSPatent
Блокчейн-патенты: о чем свидетельствует статистика
- Согласно данным аналитиков KISSPatent, в первой половине 2020 года китайский холдинг подал больше патентных заявок, связанных с блокчейном, чем за весь 2019 год.
- В то же время, в прошлом году компания подала в три раза больше заявок по сравнению с 2018 годом.
- Кроме того, в этом году большинство патентных заявок подавали компании, входящие в список Fortune 500, а не предприятия, работающие исключительно в блокчейн-индустрии.
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IBM пока удерживает первенство
По данным KISSPatent, несмотря на все старания Alibaba, лидером по количеству блокчейн-патентов пока остается IBM.
Однако летом этого года Ассоциация по защите патентных прав Китая сообщила, что Alibaba получает первенство по числу патентных заявок, связанных с блокчейн-разработками.