Международная платежная система Payoneer сообщила о снятии блокировки карт Payoneer Prepaid Mastercard.

Карточки Payoneer разблокировали

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) завершило аудит и разблокировало карточки Payoneer. Компания Mastercard уже устранила все технические проблемы, и предоплаченные карты Mastercard Payoneer снова активны, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Payoneer.

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Мы также находимся в процессе предоставления вам возможности снова вывести свои средства на ваш местный банковский счет и использовать свой баланс для осуществления платежей. Эти услуги будут возобновлены в понедельник, 6 июля. До этого времени комиссия за снятие наличных в банкомате не взимается. В этот момент ваши новые входящие платежи будут по-прежнему поступать на баланс аккаунта Payoneer, а не на вашу карту. Эти средства могут быть сразу выведены на ваш банковский счет, – объяснила COO Payoneer Керен Леви в своем видео-обращении

Сообщение для клиентов Payoneer

Можно ли получить доступ к средствам на своей карточке?

Да, вы можете снять средства со своей карты в банкомате или потратить их онлайн в магазине. В понедельник, 6 июля, вы сможете вывести средства на свой счет в местном банке и использовать услуги "Сделать платеж" и "Управление валютами". К этому моменту Payoneer не станем взимать фиксированную комиссию за снятие средств через банкомат.

Можно ли получать новые деньги на свою карточку?

Все будущие платежи по-прежнему продолжат поступать на счет в аккаунте Payoneer, а не на банковскую карту. Несмотря на то, что FCA объявило, что карточки безопасны в использовании, Payoneer вскоре предложит нового эмитента карточек, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность доходов клиентов.

Можно ли запросить новую карточку?

Нет пока. Эта функция станет доступна как только Payoneer найдет новый карточный эмитент.

Почему заморозили карточки

Компания Wirecard AG в Германии объявила о своей несостоятельности. Предоплаченная карта Mastercard Payoneer выпущена ее дочерней компанией Wirecard Card Solutions Limited (WCSL) в Великобритании. FCA, который контролирует WCSL, решил ограничить деятельность WCSL для защиты денег клиентов. В результате произошло временное замораживание всех действующих карточных операций. Этот запрет отменили 30 июня, после того, как был завершен аудит.

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Напомним, ранее, 25 июня 2020 года, дочерняя финтех-компания Wirecard – Wirecard AG в Германии – оказалась замешана в крупном мошенничестве и объявила о своей несостоятельности. Ряд компаний и платежных решений, сотрудничающий с Wirecard, столкнулись с различными трудностями. Временно оказались замороженными средства на картах международной платформы Payoneer. При этом карты Payoneer выпускает Wirecard UK в Великобритании. Тем не менее, данная ситуация отразилась на всех.