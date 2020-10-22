PayPal и Venmo будут принимать платежи в криптовалюте: детали решения
Пользовать Paypal смогут хранить, покупать и продавать криптовалюту. Каких виртуальных валют это касается и когда это станет возможным, читайте на Финансы 24.
PayPal в среду объявил, что впервые начнет поддерживать криптовалюту, позволяя любому владельцу счета PayPal хранить, покупать и продавать популярные виртуальные валюты. Новые возможности станут доступными в течение этого года, пишет The Verge.
Интересно Песочный доллар: на Багамах создали одну из первых в мире цифровых валют от центробанка
Новые возможности от PayPal
Доступными для пользователей PayPal станут 4 криптовалюты:
- Биткойн;
- Ethereum;
- Bitcoin Cash;
- Litecoin.
PayPal также планирует расширить поддержку своей дочерней компании Venmo, что направляет деньги, и международных рынков, начиная с начала следующего года. Сейчас PayPal планирует запустить поддержку цифровых валют для пользователей США в ближайшие недели.
Почему это важно
PayPal – одна из важнейших компаний в финансово-техническом секторе. Этот шаг делает PayPal главным цифровым кошельком, а также биржей криптовалюта, и результат может существенно увеличить потенциальный принятия криптовалюта среди повседневных пользователей и интернет-продавцов. По данным Bloomberg, PayPal имеет более 346 миллионов активных счетов, из которых 26миллионов – торговцы.
Переход к цифровым формам валют неизбежен, что приносит с собой явные преимущества с точки зрения финансового включения и доступа: эффективность, скорость и устойчивость платежной системы и возможность правительств быстро выплачивать средства гражданам,
– отметил в заявлении генеральный директор PayPal Дэн Шульман.
-
Биткоин против доллара: как криптовалюта завоевывает лидерство на финансовом рынке20 октября , 17:34
-
Курс валют на 16 октября: доллар продолжает дорожать, евро – резко упал в цене16 октября , 08:31
-
Гривна достигла трехлетнего минимума: упадет ли курс до 30 за доллар к концу года20 октября , 10:55