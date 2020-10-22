Пользовать Paypal смогут хранить, покупать и продавать криптовалюту. Каких виртуальных валют это касается и когда это станет возможным, читайте на Финансы 24.

PayPal в среду объявил, что впервые начнет поддерживать криптовалюту, позволяя любому владельцу счета PayPal хранить, покупать и продавать популярные виртуальные валюты. Новые возможности станут доступными в течение этого года, пишет The Verge.

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Новые возможности от PayPal

Доступными для пользователей PayPal станут 4 криптовалюты:

Биткойн;

Ethereum;

Bitcoin Cash;

Litecoin.

PayPal также планирует расширить поддержку своей дочерней компании Venmo, что направляет деньги, и международных рынков, начиная с начала следующего года. Сейчас PayPal планирует запустить поддержку цифровых валют для пользователей США в ближайшие недели.

Напомним, что конкурент PayPal Square запустил поддержку биткойнов еще в 2018 году с помощью своего приложения Cash.

Почему это важно

PayPal – одна из важнейших компаний в финансово-техническом секторе. Этот шаг делает PayPal главным цифровым кошельком, а также биржей криптовалюта, и результат может существенно увеличить потенциальный принятия криптовалюта среди повседневных пользователей и интернет-продавцов. По данным Bloomberg, PayPal имеет более 346 миллионов активных счетов, из которых 26миллионов – торговцы.

Переход к цифровым формам валют неизбежен, что приносит с собой явные преимущества с точки зрения финансового включения и доступа: эффективность, скорость и устойчивость платежной системы и возможность правительств быстро выплачивать средства гражданам,

– отметил в заявлении генеральный директор PayPal Дэн Шульман.