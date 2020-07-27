В период пандемии коронавируса возросла популярность покупки товаров через интернет. Это положительно повлияло на имидж и прибыли компаний, предоставляющих платежные сервисы. Кроме того, их позиции на фондовом рынке улучшились, что, в свою очередь, сказалось на доходах инвесторов.

Акции каких крупных разработчиков платежных платформ позволят вам получить хорошую прибыль – узнайте в материале 24 канала.

Читайте еще! Почему металлы дорожают и что прогнозируют аналитики

Первопроходец

Компания PayPal является одной из первых на рынке, кто запустил сервис электронных платежей. Пользователь платежной платформы может добавить в свой аккаунт банковскую карточку и оплачивать счета и интернет-заказы, а также отправлять и принимать денежные переводы, используя только свой аккаунт.

По мнению вице-президента и главного технологического директора PayPal Шри Шивананда, постепенно человечество сможет совсем отказаться от использования наличных платежей.

Однако это сможет произойти только со сменой поколений потребителей – когда в большинстве останутся представители "цифровых" поколений, выросших в эпоху интернета, – прогнозирует он.

За последние пять лет акции PayPal выросли в цене почти в пять раз – с 38 долларов на начало 2015 года до 176 долларов по состоянию на сегодня (24 июля 2020 года). В то же время с начала апреля до второй декады июля включительно ценные бумаги платежного оператора поднялись почти вдвое – с 91 доллара за акцию до 177 долларов за акцию.

Знаменитая Visa

Еще один гигант рынка платежных продуктов и услуг – транснациональная компания Visa. Общий объем оборотов по картам Visa, а в мире их насчитывается более 3 миллиардов штук, составляет более 8 триллионов долларов.

Компания постоянно развивается и ищет новые ниши и направления на рынке. Одним из шагов стало приобретение в начале 2020 года компании Plaid – платформы, что позволяет пользователям подключать свои банковские счета к мобильным приложениям. Это поможет существенно расширить рынок для компании и положительно повлияет на ее финансовые показатели, а, следовательно, и на цену акций.

Если посмотреть на динамику котировок, то в один момент ценные бумаги Visa стоят почти 200 долларов, тогда как еще пять лет назад они не дотягивали и до 65 долларов. С апреля компания выросла почти на 25%, быстро восстановив свои позиции после паники в результате обвала фондового рынка США.

Один из главных конкурентов

Еще один крупнейший игроков рынка с долей около 20% – международная платежная система MasterCard, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Бизнес компании не менее устойчивый и перспективный, чем ее основного конкурента – Visa. Кроме того, недавно MasterCard договорилась о покупке компании Finicity, которая предоставляет доступ к финансовой информации.

Платежная система активно работает над своими продуктами, постоянно повышая их удобство и уровень безопасности для клиентов.

"Для повышения уровня безопасности мы стали использовать технологию, которая называется MDES – MasterCard digital enablement services. За ее основу взято токенизацию, когда номер платежного инструмента (16-ти значный номер карты) заменяется набором случайных символов (токенов) и, в результате, теряет смысл для мошенников", – рассказала о новом направлении работы компании президент по международным рынкам MasterCard Энн Кэрнс.

На протяжении последних пяти лет цена акций MasterCard выросла на более чем 80 долларов до 312 долларов. С марта 2020 года акции компании продемонстрировали динамику, аналогичную Visa, восстановившись после паники с уровня в 241 доллар до 310 долларов за акцию.

Акции финансовых компаний в тренде

Активы компаний финансовой сферы сегодня тоже перспективны. Это объяснено тем, что потребность в быстрых, понятных и безопасных сервисах всегда актуальна, особенно в период карантина. Поэтому акции предприятий этой сферы – довольно прибыльные, что подтверждают аналитики.

"Акции крупнейших финансовых компаний в настоящее время являются одними из наиболее интересных инструментов для вложения средств. Сегодня мы видим огромный интерес к безналичным платежам и электронным переводам, поэтому услуги таких компаний становятся очень и очень востребованными, что, конечно, приводит к взрывному росту котировок", – комментирует аналитик Forex Club Евгений Шакотько.

Как начать зарабатывать на акциях международных компаний?

Чтобы получать прибыль на росте акций вышеописанных компаний, откройте счет на торговой платформе Libertex от Forex Club.

Для этого нужно выполнить всего 3 шага:

пополнить счет;

выбрать наиболее интересный для вас инструмент;

открыть сделку.

Начните использовать выгодные возможности прямо сейчас! Оставьте свои контакты и специалисты Forex Club свяжутся с вами в ближайшее время!