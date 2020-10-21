Цифровая валюта песочный доллар стала доступна для всех жителей Багамских островов. Что это и почему это важно, читайте на Финансы 24.

Центральный банк Багамских островов объявил, что "песчаный доллар" – виртуальная валюта, которая поддерживается государством, теперь доступен во всей стране (393 тысяч жителей), сообщает Cointelegraph со ссылкой на публикацию в фейсбуке от Project Sand Dollar.

Прогнозы Биткоин восстанавливает позиции ростом: каким будет курс на этой неделе, 19-25 октября

Первая в мире

Это делает Багамы первой страной в мире, которая официально ввела цифровую валюту центрального банка.

Цифровая валюта в Китае и Камбодже

Сейчас Китай испытывает пилотную программу для своего цифрового юаня с общей стоимостью 1,5 миллиона долларов, и ожидается, что цифровая валюта Камбоджи "Баконг" заработает в ближайшие месяцы. Ее пилотно запустили еще в июле 2019 года.

Как пользоваться песчаным долларом

Переводы песчаных долларов можно осуществлять с помощью мобильных телефонов. Примерно 90% населения Багамских островов пользуются мобильными телефонами состоянию на 2017 год.

Согласно веб-сайту Sand Dollar, жители Багамских островов могут использовать цифровую валюту в любой точке продаж, имея электронный кошелек, утвержденный Центральным банком на их мобильном устройстве, а комиссия за транзакции "незначительная".

Центральный банк Багамских островов готовился к запуску цифровой валюты в течение нескольких лет. В 2019 году начали пилотную программу: 48 тысяч цифровых песчаных долларов ввели в обращение на островах Эксума и Абако, население которых в совокупности составляет менее 25 тысяч человек. Каждый песочный доллар привязан к багамскому доллару, который, в свою очередь, привязан к доллару США.

Песочный доллар имеет целью способствовать большей финансовой интеграции в рамках архипелага из более чем 700 островов, около 30 из которых обитаемы.