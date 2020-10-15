Программы на вашем телефоне делают вашу жизнь удобнее и комфортнее. Узнайте, какие мобильные приложения помогут вам сохранить и приумножить деньги.

Сегодня для того, чтобы грамотно распоряжаться своими деньгами, планировать бюджет и зарабатывать на финансовых рынках, достаточно загрузить мобильное приложение. Мы рассмотрели десятки программ и в материале 24 канала создали подборку из 5 самых интересных и полезных приложений, которые помогут вам навести порядок с финансами.

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Spendee

Spendee – это очень комфортное приложение для планирования бюджета. Оно отслеживает расходы, оптимизирует личные финансы и помогает определить статьи для экономии денег. К нему можно безопасно подключить свой банковский счет, легко и быстро добавлять свои расходы, создавать общие аккаунты для семьи и друзей.

Также приложение дает возможность настраивать кошельки для особых случаев, таких как отпуск, годовщина, свадьба, покупка авто и другие. Красивая инфографика и безопасная синхронизация данных – дополнительные преимущества Spendee, которым уже пользуется более 2 миллионов людей по всему миру.

Coinkeeper

Современное и удобное приложение для планирования бюджета и его экономии. Оно дает возможность проанализировать траты в среднесрочной и долгосрочной перспективе и определить пункты для возможной экономии.

Полезный функционал Coinkeeper предполагает возможность выявить дополнительный капитал для инвестиций. Если вы уже торгуете на финансовом рынке, приложение позволяет грамотно контролировать регулярные перечисления на брокерский счет.

TradingView

Незаменимое приложение для любого, кто хочет быть в курсе ситуации на финансовых рынках. Пользователям приложения доступен просмотр котировок очень широкого списка активов: от криптовалют до акций и биржевых товаров.

В это приложение встроен широкий спектр инструментов для анализа финансовых рынков. Благодаря этому вы можете анализировать графики финансовых инструментов и делать прогнозы динамики котировок исходя из вашего анализа. Помимо этого, в TradingView существует чат, в котором вы можете пообщаться с другими участниками сообщества.

Bloomberg

Если вы всегда хотите быть в курсе последних новостей, вам не обойтись без приложения Bloomberg. Оно дает возможность следить за последними новостями в режиме реального времени. В приложении есть доступ к видеоматериалам и аналитике от влиятельных инвестиционных компаний, а также котировкам различных активов.

Это приложение позволит вам быть в курсе важных экономических событий. Благодаря ему вы сможете управлять своим капиталом с учетом самых последних трендов в мировой экономике.

Libertex

Торговая платформа Libertex – это одна из наиболее удобных платформ для торговли на финансовых рынках, которой пользуются более чем 2,2 миллиона трейдеров по всему миру. Благодаря мобильному приложению, которое доступно для операционных платформ iOS и Android вы можете торговать более чем 200 финансовыми инструментами буквально не выходя из дома.

В Libertex есть все необходимое для полноценной торговли мировыми фондовыми индексами, криптовалютами, акциями, валютными парами и другими инструментами. Быстрое открытие сделки, удобные способы зачисления и снятия средств, возможность использования мультипликатора для увеличения прибыли – все это реализовано в простом и удобном интерфейсе.

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Для начинающего трейдера есть возможность потренироваться на бесплатном демо-счете. Кроме того, в приложении публикуются бесплатные торговые сигналы, позволяющие принимать правильные торговые решения, а также лента новостей и встроенные инструменты для анализа рынка, которые помогают зарабатывать на финансовых рынках. В целом, можно смело сказать, что Libertex – одно из лучших приложений для трейдинга.

Благодаря современным технологиям сохранять и приумножать ваши сбережения становится проще.