Курс биткоина значительно вырос на протяжении октября 2020 года. По мнению аналитиков, это еще не максимум, которого может достичь криптовалюта. В частности, новый стимул для роста биткоина могут дать президентские выборы в США.

На прошлой неделе, закончившейся 30 октября, биткоин продемонстрировал отрицательную корреляцию с промышленным индексом Доу-Джонса, пишет американский Forbes. То есть, когда мировые фондовые рынки переживали падение, курс биткоина вырос сразу на 5%, достигнув максимума января 2018 года.

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Выборы в США 2020 и курс биткоина

На этой неделе одним из важнейших факторов, что повлияет на рост цены биткоина, являются выборы президента США 3 ноября. Исполнительный директор Exante Анатолий Князев считает, что независимо кто станет следующим президентом США – Джо Байден или Дональд Трамп – криптовалюта будет дорожать и дальше.

В частности, участники финансовых рынков должны положительно воспринять победу Трампа, утверждает эксперт. Соответственно, биткоин продолжит расти в цене наравне с другими активами. В случае победы Джо Байдена, фондовый рынок ждет падение, считает Князев. Однако и при таком результате биткоин находиться в выигрыше и, вероятно, подорожает на фоне ослабления доллара США, прогнозирует специалист.

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Почему биткоин будет расти в цене: аргументы аналитиков

В то же время ряд аналитиков называют биткоин защитным активом, в который целесообразно вкладывать деньги во время неопределенности на финансовых рынках.

Рынки не воспринимают неопределенности, и когда случается такая ситуация, заметно растут в цене защитные активы, особенно негосударственные, такие как золото и биткоин,

– отметил генеральный директор deVere Group Найджел Грин.

В то же время, некоторые аналитики придерживаются мнения, что победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена более позитивна для биткоина. По мнению Макса Кайзера, в случае победы Байдена, криптовалюта достигнет в цене нового максимума. Если же Дональд Трамп победит, биткоин продолжит дорожать, однако гораздо медленнее, убежден аналитик.