Евро бросает вызов доминированию доллара: чего ждать осенью
Из-за пандемии и проблемы в США, европейская валюта рекордно растет. Чего ждать после выборов США в ноябре, читайте на Финансы 24.
Евро вырос более чем на 10% относительно основных валют мира с начала распространения пандемии, пишет Bloomberg.
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Почему евро растет
Валюта растет благодаря действиям Европейского Союза в ответ на экономические вызовы, а также тем, что действия ФРС, в частности снижение учетной ставки, ослабили доллар. Сейчас хедж-фонды делают ставку на очередной скачок евро, до 1,25 доллара за евро после выборов в США.
Стратеги Mizuho International на этот раз присвоили титул короля валют евро, хотя он обычно достается доллару. Неопределенность относительно президентских выборов в США в ноябре помогает еще больше поджечь привлекательность европейских активов.
Что будет влиять на доллар
Хотя доллар, как правило, растет после президентских выборов. Но в случае выигрыша кандида от демократов Джо Байдена, о чем свидетельствуют соцопросы, доллар может существенно просесть. Байден предлагает повысить налоги для состоятельных американцев, а также для корпоративных компаний.
Не только выборы будут влиять на курс. К факторам также стоит отнести темпы восстановления экономики (ЕС опережает США) и успехи в контроле за распространением пандемии. Сейчас США продолжают лидировать в рейтинге по наибольшему количеству больных.
В центре внимания также позиция Федеральной резервной системы, глава которой Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США возрастет.
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Что будет с евро
- Некоторые инвесторы делают ставку на то, что евро укрепится к курсу 1,28 доллара. Это на 8% выше, чем сейчас и это был бы самый высокий уровень с 2014 года.
- Хедж-фонды, ожидают курс в 1,25 доллара, пишет Bloomberg.
- MUFG прогнозирует, что в конце года курс закрепится на уровне 1,20 доллара за евро, что на 1,5% выше нынешнего.
- Зато аналитики опрошенные Bloomberg не столь оптимистичны и дают прогноз 1,18 доллара в третьем и четвертом квартале.
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