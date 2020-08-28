Из-за пандемии и проблемы в США, европейская валюта рекордно растет. Чего ждать после выборов США в ноябре, читайте на Финансы 24.

Евро вырос более чем на 10% относительно основных валют мира с начала распространения пандемии, пишет Bloomberg.

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Почему евро растет

Валюта растет благодаря действиям Европейского Союза в ответ на экономические вызовы, а также тем, что действия ФРС, в частности снижение учетной ставки, ослабили доллар. Сейчас хедж-фонды делают ставку на очередной скачок евро, до 1,25 доллара за евро после выборов в США.

Стратеги Mizuho International на этот раз присвоили титул короля валют евро, хотя он обычно достается доллару. Неопределенность относительно президентских выборов в США в ноябре помогает еще больше поджечь привлекательность европейских активов.

Что будет влиять на доллар

Хотя доллар, как правило, растет после президентских выборов. Но в случае выигрыша кандида от демократов Джо Байдена, о чем свидетельствуют соцопросы, доллар может существенно просесть. Байден предлагает повысить налоги для состоятельных американцев, а также для корпоративных компаний.

Не только выборы будут влиять на курс. К факторам также стоит отнести темпы восстановления экономики (ЕС опережает США) и успехи в контроле за распространением пандемии. Сейчас США продолжают лидировать в рейтинге по наибольшему количеству больных.

В центре внимания также позиция Федеральной резервной системы, глава которой Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США возрастет.

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Что будет с евро