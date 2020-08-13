Украинская валюта то растет, то падает, с тех пор как началась пандемия в Украине и мире. Что происходит с гривной и долларом в августе и чего ждать дальше?

В 2019 гривна показала наибольшие темпы роста среди всех валют мира. Каждая другая валюта упала относительно гривны. Гривна "вошла" в 2019 год по курсу 27 за доллар, а "вышла" с курсом в 24. Но из-за распространения коронавируса в 2020 году и проблем, которые он вызывает на мировом рынке, гривна ведет себя нестабильно.

Уже несколько месяцев украинцы наблюдают то резкие падения, то плавный рост гривны относительно доллара, не зная в какой валюте держать свои сбережения. Что происходит с курсом и какие прогнозы – в метариале 24 канала.

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Что будет с курсом в 2020

Длительные прогнозы для украинской валюты довольно оптимистичны. Ранее звучали прогнозы относительно 30 гривен за доллар. Но гривна достаточно хорошо справляется с рисками, поэтому эксперты пересмотрели свои прогнозы.

Так, опрошенные Министерством экономики эксперты в консенсус-прогнозе сошлись во мнении, что среднегодовой курс гривны относительно доллара составит 27 гривен. Зато в конце 2020 года гривна упадет до уровня 28,20 за доллар.

Напомним, что в бюджете заложен среднегодовой курс гривны на уровне 29,5 с падением гривны во втором полугодии до 30 за доллар.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 относительно доллара . Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар.

гривну можно было обменять . Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля , гривна начала стабильно расти. Как ни странно, этому способствовал карантин, ведь ни бизнес, ни люди не скупали валюту.

, гривна начала стабильно расти. Как ни странно, этому способствовал карантин, ведь ни бизнес, ни люди не скупали валюту. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась, чему частично способствовал транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов.

гривна укрепилась, чему частично способствовал транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов. В июле гривна резко обвалилась из-за отставки Смолия и неопределенности относительно независимости НБУ. Гривна потеряла целую отметку в цене и приблизилась к 28 за доллар.

гривна резко обвалилась из-за отставки Смолия и неопределенности относительно независимости НБУ. Гривна потеряла целую отметку в цене и приблизилась к 28 за доллар. По состоянию на 13 августа курс гривны относительно доллара НБУ – 27,52.

Почему доллар 2020 падает

Несмотря на то, что в июле украинская гривна резко упала, в августе она начала расти.

Доллар падает в отношении Украины по разным причинам, которые можно сгруппировать в две группы. Первая – это внутренние, то есть причины в Украине, из-за которых курс доллара падает относительно гривны. И вторая – это внешние, то есть причины в США, из-за которых доллар падает относительно других валют мира, включая гривну.

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Обеспокоенность НБУ исчезла

В июне гривна медленно, но стабильно росла. В июле она обвалилась из-за отставки главы Нацбанка Якова Смолия, который сообщил о политическом давлении. Это напугало инвесторов и международных партнеров. В придачу, Зеленский заявил, что гривна должна стоить 30 за доллар. Но новый председатель Кирилл Шевченко на посту вот уже месяц и пока не отходит от политики своего предшественника. Поэтому беспокойство относительно НБУ исчезло и гривна вернулась к своему тренду медленного роста.

Украине согласовывают кредиты

В июне Украина получила 2,1 миллиарда долларов от МВФ. А в июле согласовали макрофинансовую помощь от ЕС размером 1,2 миллиарда евро. Эти новости также положительно влияют на курс гривны.

Карантин способствует прочности гривны

Из-за карантина в Украине низкий спрос на иностранную валюту. Наоборот, НБУ несмотря на кризис, выкупает доллар с рынка, пополняя золотовалютные резервы. Украинцы еще мало ездят за границу из-за пандемии, соответственно тоже мало покупают валюты.

Доллар тоже падает

Когда украинцы говорят, что доллар падает, часто речь идет о том, что гривна растет и из-за этого доллар относительно нее падает. Однако сейчас доллар и в самом деле подает, к тому же довольно ощутимо. С февраля он упал относительно евро на 10% с курса 1,07 до 1,18.

Что будет влиять на гривну в 2020

В 2020 на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

Инвесторы в Украине

Укрепление гривны в 2019 является частично следствием внимания инвесторов к украинскому рынку. Украина активно выставляла облигации под рекордно низкие проценты, привлекая деньги в бюджет. Однако в последнее время инвесторы потеряли интерес к украинским ОВГЗ. С одной стороны этому поспособствовало снижение учетной ставки в июне до рекордных 6%. С другой стороны, инвесторы несколько потеряли доверие после ситуации вокруг НБУ.

Международная торговля

Украина зависима от торговли. Из-за сокращения мировой экономики, страдает и украинская, которая является ее частью. Экономисты в консенсус-прогнозе ожидают, что в этом году существенно снизится как экспорт, так и импорт, что негативно повлияет на украинскую валюту

Сотрудничество с международными кредиторами

Переговоры с МВФ продолжались несколько месяцев и Украине таки дали первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов. В июле также согласовали 1,2 миллиарда евро финансирования от ЕС. Однако получит ли Украина следующий транш от МВФ осенью-остается вопросом, ведь нужно было выполнить ряд требований, среди которых и невмешательство в работу НБУ.

Предоставление второго транша может укрепить гривну.

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