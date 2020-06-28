Почтовые отделения Австралии начали принимать биткоины для оплаты услуг. Такая инициатива предусмотрена в рамках сотрудничества с криптовалютной биржей Bitcoin.com.au.

Об этом сообщает Cointelegraph с ссылкой на информацию самой криптовалютной площадки.

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Что известно о новой услуге Почты Австралии

Как удалось выяснить, клиенты криптобиржи могут оплачивать почтовые услуги с помощью биткоинов. Такая возможность действует в более 3500 отделениях австралийской почты.

По словам генерального директора криптовалютной платформы Хольгера Арианса (Holger Arians), новый платежный метод, который начал действовать в отделениях австралийской почты, положительно воспринят многими пользователями криптовалют.

Для большинства людей гораздо комфортнее оплачивать услуги в почтовом отделении биткоинами, чем осуществлять денежные переводы онлайн. Мы гордимся таким партнерством и хотели бы поблагодарить Почту Австралии за то, что она готова внедрять новые платежные технологии,

– сказал Арианс.

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