Новый, всесторонний анализ предсказал, что цена биткойна достигнет в этом году почти в 20 000 долларов и до 2030 года будет расти до почти 400 000 долларов.

Новый прогноз цен на биткойн

Crypto Research Report конце июня опубликовал исследование, которое содержит прогнозы цен на несколько криптовалют: биткойн, биткойн кэш, ethereum, litecoin и stellar. Это 10 публикация отчета CRR, и он охватывает популярный метод оценки, который используется для прогнозирования будущей цены биткойнов, что называется моделью "уравнение обмена", пишет Bitcoin.com.

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Модель уравнения обмена – это абсолютный подход к оценке криптовалютаы Это означает, что модель дает целевую цену по которой стоит расценивать криптовалюта на основе предположений относительно изменения спроса и предложения,

– говорится в отчете.

Что прогнозируют для криптовалют

Аналитики CRR пришли к будущим оценкам цен для BTC, ETH, LTC, BCH и XLM. Они ожидают, что цена на биткойн возрастет до 19 044 долларов в 2020 году, 341 000 долларов в 2025 году и 397 727 долларов в 2030 году.

Ожидается, что цена Ethereum достигнет 331, 3 549 долларов и 3 644 долларов соответственно, тогда как цена биткойн кэша должна подняться до 414, 6 690 долларов и 13,016 долларов одинаковые периоды времени.

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Анализ CRR показывает, что в мире существует более 40 миллионов пользователей криптовалют, а количество пользователей криптовалют в стране положительно коррелирует с ВВП страны на душу населения. Высокий ВВП означает больше принятия криптовалюты в стране.