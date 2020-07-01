Почти 400 тысяч долларов за биткойн: новый прогноз для криптовалюты
Новый, всесторонний анализ предсказал, что цена биткойна достигнет в этом году почти в 20 000 долларов и до 2030 года будет расти до почти 400 000 долларов.
Новый прогноз цен на биткойн
Crypto Research Report конце июня опубликовал исследование, которое содержит прогнозы цен на несколько криптовалют: биткойн, биткойн кэш, ethereum, litecoin и stellar. Это 10 публикация отчета CRR, и он охватывает популярный метод оценки, который используется для прогнозирования будущей цены биткойнов, что называется моделью "уравнение обмена", пишет Bitcoin.com.
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Модель уравнения обмена – это абсолютный подход к оценке криптовалютаы Это означает, что модель дает целевую цену по которой стоит расценивать криптовалюта на основе предположений относительно изменения спроса и предложения,
– говорится в отчете.
Что прогнозируют для криптовалют
Аналитики CRR пришли к будущим оценкам цен для BTC, ETH, LTC, BCH и XLM. Они ожидают, что цена на биткойн возрастет до 19 044 долларов в 2020 году, 341 000 долларов в 2025 году и 397 727 долларов в 2030 году.
Ожидается, что цена Ethereum достигнет 331, 3 549 долларов и 3 644 долларов соответственно, тогда как цена биткойн кэша должна подняться до 414, 6 690 долларов и 13,016 долларов одинаковые периоды времени.
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