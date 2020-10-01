Биткойн всегда имел ограничения в количестве, что и обеспечило ему рост стоимости. Сколько в мире будет биткойнов и когда добудут последние из них, читайте на Финансы 24.

Планируется, что выпустят только 21 миллиона биткоинов. Осталось еще 2,5 миллиона, чтобы достичь этой цели, пишет Cointelegraph.

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В своем твите ChartBTC сообщил, что сеть биткоинов уже превысила отметку в 18,5 миллиона биткоинов в обращении. Это значит, что осталось около 11,9% от общего количества сформированных биткоинов.

ChartBTC указывал, что половина из оставшихся 2,5 миллиона биткоинов будет добыта в течение следующих четырех лет. Поскольку выпуск новых монет уменьшается вдвое каждые четыре года, последний биткойн, как ожидается, будет добыт в 2140 году и после этого в мире не появится ни одного нового биткоина.



Объемы майнинга биткоинов / ChartBTC

Спрос на биткойн

С начала 2020 институциональный спрос на биткоины неуклонно рос. Новые данные опроса показали, что институциональные инвесторы намерены увеличить свои запасы биткоинов независимо от краткосрочных падений цены. Благодаря инвестициям в MicroStrategy, крупнейший в мире суверенный фонд The ​​Norwegian Government Pension Fund сейчас владеет 577,6 биткойном.