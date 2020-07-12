Украинцы всегда предпочитали американский доллар как способ сохранить сбережения. Однако кризис показывает, что евро может быть лучшей альтернативой. Почему – читайте на Финансы 24.

Когда все вокруг прогнозируют падение гривны из-за пандемии коронавируса, понятно, что украинцы хотят сохранить свои сбережения, превратив гривну в доллар или евро. Михаил Федоров, аналитик инвестиционной группы "Универ" рассказал delo.ua почему евро сейчас лучше доллар.

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Евро – сильный конкурент доллару

Евро в качестве единой валюты в Европейском Союзе запустили в 2002 году. Сам факт ее появления – это вызов американскому доллару. Ведь экономика Европы по величине тождественна с экономикой США. Поэтому евро как еще одна мировая резервная валюта выступает конкурентом доллару.

Доля евро растет

Евро в начале 2000-х рос в цене, а доллар падал. К примеру в 2002 курс был 0,86 доллара за евро, а в 2008 вырос до 1,6. Но долговой кризис 2014, обрушившихся на Европу все же ослабил евро.

Но несмотря на это евро укреплялся и понемногу вытеснял доллар во всем мире. Например, если в начале нулевых в резервах мировых центробанков доля евро составляла 18%, то к 2008 году она возросла до 26%. В то же время доля доллара в центральных банках по всему миру упала с 72% до 64%.

Еврозона политически и экономически сильная

ЕС не уступает США в ключевых вопросах – как по развитию экономики, так и по развитостью политической и правовой систем. Поэтому и валюта ЕС ничем не хуже доллара. Со стороны капиталов и рисков Европа также была и является не хуже Америки.

Финсектор Европы развит

У Европы развито производство, сфера услуг и финансовый сектор. И, что еще очень важно – у Европы нет и не было значительного дефицита торгового баланса.

Европа не зависит от Китая так, как США

Европа живет за свой счет. У нее нет такой истории – производства находятся в Китае, а потребители услуг и размещения финансов еще где. Европейская экономика с финансовой точки зрения самодостаточна и не имеет перекосов как экономики США или Китая.

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Это очень важно сейчас на фоне напряженности в отношениях США и Китая.