Некоторые страны и экономисты ЕС критиковали Италию в последние годы за то, что она не обновляла свою политику рынка труда и не внедряла другие необходимые реформы. Эксперты считают, что будущее финансирование от ЕС может это изменить.

Италия имеет последний шанс реформировать свою экономику благодаря тому, что ЕС готовится выплатить историческую сумму денег, рассказали эксперты CNBC.

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В июле Европейский Союз согласился выделить 750 миллиардов евро (890 миллиардов долларов) на поддержку экономики из-за пандемии – беспрецедентный шаг для организации. Хотя план еще должен пройти некоторые законодательные шаги к тому, как средства будут доступны в 2021 году, есть надежды, что это изменит курс итальянской экономики.

Я думаю, что это последний шанс для Европы и в основном для Италии. Такая большая сумма денег даст Италии возможность делать то, чего мы не делали раньше,

– заявил бывший премьер-министр Италии Энрико Летта.

Ожидается, что Италия получит около 81 миллиарда евро грантов и около 127 миллиардов евро займов от Европейского Союза, начиная с 2021 года.

Эксперты отмечают, что экономика страны будет зависеть от того, как Италия этими деньгами воспользуется – введет ли реформы.

Я обеспокоен среднесрочной перспективой, важным будет то, воспринимает ли сейчас это Италия как возможность ввести давно назревшие реформы,

– рассказал Карло Коттарелли, бывший директор МВФ, имея в виду инфраструктуру и цифровые реформы.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что фонды ЕС "имеют реальный шанс сделать Италию более зеленой, цифровой и инновационной".

Однако остаются определенные сомнения относительно способности правительства достичь этого, поскольку ни одна администрация не смогла успешно преобразовать экономику за последнее десятилетие.

На этот раз есть одна разница. Сейчас мы можем рассчитывать на деньги, поступающие из Европы, и эти деньги будут поступать только при условии проведения реформ,

– утверждает Коттарелли.

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Европейские государства-члены составляют детальные планы о том, как они будут инвестировать деньги, поступающие из Брюсселя. Те же планы должны быть одобрены большинством из 27 государств-членов, чтобы обеспечить соблюдение ключевых приоритетов, таких как зеленая политика.