Пандемия коронавируса может вызвать более худшие последствия для мирового рынка труда, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. В частности, кризис в результате смертельного заболевания приведет к сокращению 25 млн рабочих мест во всем мире.

Такие данные представила Международная организация труда, пишет Bloomberg. Для сравнения: финансовый кризис 2008-2009 годов увеличил уровень безработицы в мире на 22 млн человек.

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Коронакризис и рынок труда: новые прогнозы

Эксперты организации утверждают, что такое высокое число потери рабочих мест удастся снизить, если мировая экономика начнет восстанавливаться. Соответственно, правительства стран должны приложить усилия, чтобы ослабить последствия кризиса.

Кроме того, по данным Международной организации труда, работники могут потерять 3,4 трлн долларов доходов до конца 2020 года. Такие финансовые убытки могут привести к снижению потребительских расходов на товары и услуги.

Также эксперты отметили, что сегодня начала расти неполная занятость из-за сокращения рабочего времени и заработной платы рядом компаний. Если такая тенденция и дальше будет распространяться, тогда в мире увеличится количество бедного населения. Больше всего могут пострадать от снижения состояния люди, которые выполняют низкооплачиваемую работу – особенно молодежь и пожилые работники, женщины и мигранты.

По словам генерального директора Международной организации труда Гая Райдера, сегодня кризис коснулся не только сферы здравоохранения, но и рынка труда.

В 2008 году мир выступил единым фронтом для преодоления последствий мирового финансового кризиса, и худшего сценария удалось избежать. Нам снова необходимо скоординировать лидерские качества и решимость на преодоление кризиса,

– подчеркнул Райдер.