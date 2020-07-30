Исследование Йельского университета подтвердило ложность представления о том, что выплата пособий по безработице в размере 600 долларов в неделю вредно для экономики.

В Республиканской партии США критикуют выдачу пособий. По мнению противников решения, оно стимулирует рост безработицы. Однако эксперты признали утверждение мифом, не подтвержденным фактами, говорится в материале Bloomberg.

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Оказалось, что работники, которые получали увеличенные выплаты, возвращаются на работу с той же интенсивностью, что и все остальные. Такая динамика наблюдалась и в начале программы, и позднее, то есть привычка не сформировалась.

Для исследования авторы работы изучили данные компании Homebase, которая продает программное обеспечение для малого бизнеса. Программой помощи часто пользуются малые предприятия пищевой промышленности, где относительно низкая зарплата и с момента начала экономического кризиса наблюдаются массовые увольнения.

В США с 1 августа хотят сократить пособие по безработице до 200 долларов в неделю. В качестве аргумента высказывается предположение, что получатели помощи перестанут искать работу, тем самым провоцируя усиление экономического кризиса.

В этом секторе можно было предполагать, что людям понравится получать сравнимый доход и ничего не делать, но действительность пошла против ожиданий.

Ученые предположили, что сотрудники не верят в стабильность выплат и считают работу более надежным источником дохода. Кроме того, они боятся, что их лишат пособия, если сочтут, что они отказались от подходящего предложения.