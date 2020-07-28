Торговля на криптовалютном рынке может стать интересной альтернативой работе по найму или ведению собственного бизнеса. Однако и здесь бывают свои "подводные камни".

Все плюсы и минусы торговли на крипторынке – узнайте в материале 24 канала.

Аргументы "за"

Криптотрейдинг имеет большое количество положительных моментов, которые делают его одним из самых привлекательных видов заработка.

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Сам себе начальник

Если вы начнете торговать на криптовалютном рынке, это даст вам большую свободу. Ведь здесь, в отличие от варианта с работой по найму, у вас нет руководителей и вы сами себе хозяин.

Возможность работать в любое время

У криптотрейдера нет стандартного рабочего дня. Он может вести торговлю в любое удобное для него время – как утром, так и вечером или даже ночью, делая перерывы на обед и оставив время для личных дел и потребностей.

Работа в любом месте

Торговать на криптовалютном рынке можно из любой точки мира – под пальмой на берегу моря или в домике в деревне. Достаточно иметь ноутбук или даже просто смартфон с доступом к интернету.

Высокий доход, который зависит только от тебя

Торговля криптовалютой – это прибыльное занятие. Курс цифровых валют может колебаться на десятки процентов в день, а потому ваш капитал может ежедневно увеличиваться в результате успешных сделок. Вознаграждение, которое криптотрейдер получает за свою работу, полностью зависит только от него самого – насколько удачной будет его инвестиционная стратегия и успешными проведенные операции, настолько высоким окажется доход.

Нет нужды общаться с неприятными людьми

Весь процесс торговли на криптовалютном рынке происходит полностью дистанционно – у трейдера нет необходимости лично общаться с кем-либо, все делается через торговую платформу. Это ли не рай для интроверта?!

Недостатки и нюансы

Недостатки криптоторговли непосредственно вытекают из ее преимуществ. Ведь, как известно, что хорошо одному, то другому совсем не подходит.

Приходится все решать самостоятельно

В том случае, если вы торгуете криптовалютой, то вся ответственность за принятые решения лежит только на вас.

Удаленная работа расслабляет

Многим людям довольно трудно работать удаленно. Им сложно организовать весь процесс и не расслабляться в таких условиях. Также не все способны сконцентрироваться, сев с ноутбуком на пляже под плеск морских волн.

Сложности планирования

При торговле на крипторынке непросто спрогнозировать, какой доход вы получите через месяц.

Как получить доступ к торгам на крипторынке?

Безусловно, в каждой индустрии есть свои преимущества и недостатки. Криптотрейдинг, как и любая сфера деятельности, требует ответственности и самостоятельности. Зато, трейдер получает не только свободу, но и высокий доход.

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