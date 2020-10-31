31 октября в мире отмечается "День сбережений". Экономить деньги без ухудшения качества жизни может каждый.

Финансы 24 собрали 7 простых правил, которые помогут вам накопить на новый телефон, поездку или даже дом.

1. Записывайте свои расходы и доходы

Первый шаг, чтобы начать экономить деньги, это выяснить, сколько вы тратите. Отслеживайте все свои расходы – не только большие, но и такие, как покупка кофе, бутылки воды, чаевые и тому подобное.

Приведите в порядок свои расходы по категориям, такими как коммунальные услуги, продукты и ипотека. Легче вести учет своих финансов, если везде расплачиваетесь карточкой.

Кстати, контролировать свои расходы и доходы можно с легкостью с помощью различных приложений. О них мы подробно писали в материале Пять приложений для работы с финансами: как контролировать и приумножать деньги.

2. Создайте бюджет

Поняв сколько вы тратите, вы можете планировать свой бюджет (недельный, месячный или даже годовой). Вы можете выделить категорию обязательных расходов таких как коммунальные услуги, продукты, обслуживание кредита, дни рождения близких и тому подобное. На все, что не войдет в эту категорию, вы при необходимости можете сократить расходы.

3. Найдите способы как сократить свои расходы

Идея в том, чтобы вы могли откладывать хотя бы 10-15% от вашего дохода. Если, составив бюджет, вы видите, что не удается столько откладывать или ваша цель выше, – пора сокращать расходы.

Определите категорию товаров и услуг, на которые вы можете потратить меньше, например, на развлечения и ужин. Ищите способы сэкономить на фиксированных ежемесячных расходах, таких как телевизор и мобильный телефон.

4. Установите цели сбережения

Довольно сложно экономить и в чем-то себя ограничивать, когда нет цели. Поэтому обязательно установите перед собой цель, а еще лучше поставьте ее во временные рамки. Это может быть незначительная цель такая как покупка телефона, на которую вам понадобится месяц или несколько месяцев.

Однако цель может быть и масштабнее – покупка дома, деньги на бизнес или кругосветное путешествие. Большие цели требуют времени и терпения, поэтому лучше разбивать их на меньшие цели. Например, первый взнос на дом.

5. Определитесь с приоритетами

Ваши цели могут накладываться друг на друга, особенно краткосрочные (покупка смартфона) на долгосрочные (покупка автомобиля). В таком случае важно уметь расставлять приоритеты.

Всегда есть соблазн купить в первую очередь более дешевую вещь, потому что это легче. Но, если всегда отвлекаться на краткосрочные цели, то ваших усилий не хватит на долгосрочные. Поэтому стоит комбинировать: например, купить смартфон после того, как отложите 10% от суммы автомобиля.

6. Инвестируйте

Чтобы ваши сбережения не съедала инфляция, можно их инвестировать. Для этого есть разные инструменты: депозиты, акции, фондовые индексы, металлы, иностранные валюты или даже криптовалюты. Все зависит от того, насколько вы хотите приумножить свои сбережения и на какой риск готовы пойти.

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7. Проверяйте и хвалите себя

Важно видеть результат своих стараний. Каждый месяц проверяйте сколько вам удалось сэкономить, что можно было сделать лучше. Если вы перевыполнили свой план, то можно вознаграждать себя небольшой спонтанной покупкой или походом в ресторан.