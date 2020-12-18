Конец года – период подведения итогов, праздничного настроения и поиска интересных подарков под елку. Предновогодняя суета не проходит и фондовые рынки, здесь начинается настоящее новогоднее ралли.

Что это такое и чем оно выгодно для инвесторов, читайте в материале Финансов 24.

Термином "ралли" на фондовых рынках называется период устойчивого роста цен акций, облигаций или индексов. Чаще всего такое явление возникает именно перед новогодними праздниками, тогда когда растет спрос на различные товары.

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Влияет ли пандемия на новогоднее ралли на фондовых рынках и на активы этого года стоит обратить внимание, 24 канал поговорил с экспертом компании Forex Club.

Что происходит на фондовых рынках

Ситуация на мировых фондовых рынках в последнее время выглядит умеренно оптимистично. Основные мировые индексы показывают рост. Драйверами роста выступают новости о высокой эффективности новых вакцин от коронавируса, рассказывает Алексей Задорожный, трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ.

Мировые инвесторы положительно оценивают перспективы применения этих препаратов, некоторые из которых уже начали применяться для вакцинации населения. Это в свою очередь будет способствовать восстановлению мировой экономики,

– уверен эксперт.

Учитывая то, что пандемия коронавируса привела к значительному снижению фондовых рынков, эксперты Forec Club не исключают что на фоне оптимизма относительно новостей о высокоэффективной вакцине против коронавируса, новогоднее ралли может принести инвесторам значительную прибыль.

В чем выгода новогоднего ралли

Новогоднее ралли – это период роста рынков повторяется регулярно накануне нового года. Это позволяет трейдерам заработать на росте котировок.

Главное – не упустить время и войти в рынок – купить акции ведущих компаний или фондовые индексы к началу ралли или в самом начале,

– отмечает Алексей Задорожный.

Сколько длится новогоднее ралли

Фиксированной длительности новогоднего ралли нет. Все определяется текущей ситуацией на финансовых рынках и в мировой экономике. В целом оно может длиться от нескольких дней, до недели и даже больше.

Как принять участие в ралли

Принять участие в новогоднем ралли просто, объясняет трейдер Задорожный. Для этого достаточно открыть и пополнить счет в компании, которая предоставляет доступ к торговле на финансовых рынках.

Одной из таких компаний является Forex Club, которая с 1997 года дает возможность трейдерам зарабатывать на наиболее прибыльных финансовых инструментах – валютах, акциях ведущих мировых компаний, фондовых индексах и других инструментах.

После того как вы открыли и пополнили счет – установите на свой телефон мобильную платформу Libertex, разработанную Forex Club и выберите актив для инвестиций, например, один из известных американских фондовых индексов. Теперь вам останется только ввести сумму, которую вы хотите инвестировать, размер мультипликатора – коэффициент, пропорционально которому будет меняться ваша прибыль, а затем нажать кнопку "в рост".

В какие активы инвестировать

Фондовый рынок США является "родиной" новогоднего ралли, а акции американских компаний и американские фондовые индексы традиционно показывают хорошую динамику в этот период.

Лучше рассмотреть инвестиции в один из популярных индексов – Dow Jones, S&P 500 или NASDAQ,

– добавляет эксперт.

Также можно вложить средства в те компании, которые наиболее вероятно могут получить прибыль в новогодний период.

Учитывая текущую ситуацию с пандемией коронавируса, стоит присмотреться к акциям онлайн-ритейлеров, например, Amazon.

Люди в любом случае будут покупать подарки перед новым годом, а в период пандемии они предпочтут сделать это через интернет.

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Также можно рассмотреть возможность вложить средства в акции соцсетей – Facebook, Twitter, стримингових сервисов – Netflix и сервисов для онлайн-коммуникаций – Zoom. Эти компании также могут показать хороший рост.

Что происходит на фондовых рынках: смотрите видео

Поэтому, Новый год не только период для празднования и расходов, но и хорошая возможность заработать на подарки уже для себя.