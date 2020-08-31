При каких условиях гривна будет стабильной: ответ главы Совета НБУ
Несмотря на то, что осень обычно время колебаний на рынке валют, есть условия, при которых гривна будет стабильной и не обесценится до 30 гривен, как "пугает" МВФ.
Август был достаточно стабильным для гривны и даже привел к ее укреплению. Какими были условия для стабильной гривны в августе и какими должны быть, чтобы гривна осталась стабильной, написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
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Влияние извне
Ситуация на внешних рынках остается благоприятной для Украины. В августе 2020 цены на экспортные товары были на высоком уровне:
- цены на железную руду были на треть выше, чем в аналогичный период прошлого года;
- цены на пшеницу – на четверть выше;
- цены на сталь и кукурузу за год почти не изменились.
В то же время цены на нефть и природный газ, которые Украина импортирует, за год снизились на 20-30%, пишет Данилишин.
Это обусловливает благоприятные условия внешней торговли для Украины, свидетельством чего является положительное сальдо торговли товарами и услугами (+163 миллиона долларов в январе-июне 2020 по сравнению с -4,8 миллиарда долларе в 1 полугодии 2019),
– резюмирует Данилишин.
Поэтому ситуация на внешних рынках способствует стабильному курсу валют. Если так будет и дальше, это будет способствовать стабильности украинской валюты.
Стабильность на валютном рынке
Кроме того, удалось компенсировать сокращение валютных поступлений от оплаты труда украинцев за рубежом и обеспечить положительное сальдо текущего счета в сумме 6,7 миллиарда долларов по сравнению с отрицательным показателем в первом квартале.
Стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка и сделать возможным покупки Национальным банком избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке,
– утверждает председатель Совета НБУ.
Отметим, что наполнение золотовалютных резервов положительно влияет на стабильность гривни, ведь они являются одним из инструментов стабилизации курса. Когда гривну начнут активно сдавать в обмен на иностранную валюту, Нацбанк может вмешаться и выкупить гривну, минимизировав валютные колебания.
Угрозы для гривны:
- Чистое изъятие из Украины прямых иностранных инвестиций, которое в 1 полугодии 2020 составило почти 1,4 миллиарда долларов.
- Недовыполнение местных и Государственного бюджетов. И хотя в августе Госбюджет и местные бюджеты перевыполнили, общегодовой дефицит все еще высок.
- Дорогие внутренние и внешние заимствования, которые нужно обслуживать.
- Остается неурегулированным вопрос проблемных активов банков (прежде всего, государственных), что ограничивает их возможности по предоставлению новых кредитов в экономику.
В общем, стабильность на финансовых рынках в августе не должна успокаивать. Ситуация в экономике остается сложной и может ухудшиться в случае увеличения заболеваемости на коронавирус и внедрения дополнительных ограничений,
– написал Данилишин.