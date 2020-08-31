Несмотря на то, что осень обычно время колебаний на рынке валют, есть условия, при которых гривна будет стабильной и не обесценится до 30 гривен, как "пугает" МВФ.

Август был достаточно стабильным для гривны и даже привел к ее укреплению. Какими были условия для стабильной гривны в августе и какими должны быть, чтобы гривна осталась стабильной, написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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Влияние извне

Ситуация на внешних рынках остается благоприятной для Украины. В августе 2020 цены на экспортные товары были на высоком уровне:

цены на железную руду были на треть выше, чем в аналогичный период прошлого года;

цены на пшеницу – на четверть выше;

цены на сталь и кукурузу за год почти не изменились.

В то же время цены на нефть и природный газ, которые Украина импортирует, за год снизились на 20-30%, пишет Данилишин.

Это обусловливает благоприятные условия внешней торговли для Украины, свидетельством чего является положительное сальдо торговли товарами и услугами (+163 миллиона долларов в январе-июне 2020 по сравнению с -4,8 миллиарда долларе в 1 полугодии 2019),

– резюмирует Данилишин.

Поэтому ситуация на внешних рынках способствует стабильному курсу валют. Если так будет и дальше, это будет способствовать стабильности украинской валюты.

Стабильность на валютном рынке

Кроме того, удалось компенсировать сокращение валютных поступлений от оплаты труда украинцев за рубежом и обеспечить положительное сальдо текущего счета в сумме 6,7 миллиарда долларов по сравнению с отрицательным показателем в первом квартале.

Стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка и сделать возможным покупки Национальным банком избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке,

– утверждает председатель Совета НБУ.

Чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в августе составила 460,5 миллиона долларов, с начала года – 1,2 миллиарда долларов.

Отметим, что наполнение золотовалютных резервов положительно влияет на стабильность гривни, ведь они являются одним из инструментов стабилизации курса. Когда гривну начнут активно сдавать в обмен на иностранную валюту, Нацбанк может вмешаться и выкупить гривну, минимизировав валютные колебания.

Угрозы для гривны:

Чистое изъятие из Украины прямых иностранных инвестиций, которое в 1 полугодии 2020 составило почти 1,4 миллиарда долларов.

Недовыполнение местных и Государственного бюджетов. И хотя в августе Госбюджет и местные бюджеты перевыполнили, общегодовой дефицит все еще высок.

Дорогие внутренние и внешние заимствования, которые нужно обслуживать.

Остается неурегулированным вопрос проблемных активов банков (прежде всего, государственных), что ограничивает их возможности по предоставлению новых кредитов в экономику.

В общем, стабильность на финансовых рынках в августе не должна успокаивать. Ситуация в экономике остается сложной и может ухудшиться в случае увеличения заболеваемости на коронавирус и внедрения дополнительных ограничений,

– написал Данилишин.