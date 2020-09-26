Несмотря на падение доллар остается все еще стабильной валютой в условиях кризиса. Но не доллар называют валютой, которая подает больше надежд после кризиса.

Компания Goldman Sachs отметила мексиканское песо как самую привлекательную валюту среди развивающихся стран, сообщает CNBC. При этом отметили, что она начнет укрепляться уже после пандемии.

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Стратеги Goldman предполагают, что, хотя, возможно, слишком рано прогнозировать доходность на развивающихся рынках, где высокие риски, все же определенные тенденции просматриваются уже.

После мексиканского песо наиболее привлекательной валютой будет южноафриканский ранд, считают аналитики.

В среднесрочной перспективе сочетание благоприятных для валюты макроэкономических показателей и все еще высокая доходность делает песо привлекательным выбором,

– говорится в отчете.

Коронавирус в Мексике

В Мексике общее количество заболевших достигло более 720 тысяч. И несмотря на высокую смертность (75 тысяч), страна почти поборола пандемию и сейчас там только более 5000 активных случаев заболевания.

ВВП Мексики во втором квартале обвалилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.