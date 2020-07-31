На фоне пандемии спрос на доставку продуктов через сервис Instacart вырос более чем на 500%, а таких показателей инвесторы сервиса ожидали не ранее 2025 года.

Чтобы получить преимущество перед другими работниками, некоторые сборщики заказов американского сервиса доставки продуктов Instacart стали использовать ботов, пишет Bloomberg.

Интересно: Почему приостановился рост Alphabet

Обычно сборщики находят заказы в приложении Instacart, собирают товары по списку и доставляют покупателям. Но некоторые используют сторонние приложения, которые связаны с основным. Они выбирают и оформляют для сотрудников самые крупные заказы, отмечает издание. В даркнете стоимость таких приложений достигает 250-600 долларов.

Когда сборщик открывает приложение, хорошие заказы исчезают, прежде чем он успевает что-либо сделать.

Ни один человек не может кликать так быстро. Эти боты буквально крадут у моих детей еду, — рассказала агентству одна из сотрудниц сервиса.

В Instacart о проблеме знают и уже решают ее, рассказал представитель сервиса, отметив, что она коснулась лишь малой части из более чем 500 тысяч сборщиков. Компания закрыла 150 аккаунтов продавцов, которые нарушали правила платформы, и шесть сайтов, где продавался доступ к таким аккаунтам.

К слову, в январе 2020 года работники Instacart объявили, что проведут забастовку из-за условий оплаты труда: за последние несколько лет компания сократила зарплаты в службе доставки и снизила размер чаевых.