Дэн Хелд, руководитель Kraken, объясняет, почему он считает, что биткойн может достичь миллиона долларов и стать цифровым золотом.

Биткойн станет "очень скучным"

Биткойн славится своей волатильностью, но Хелд считает, что так будет не всегда. Он считает, что биткойн является цифровым золотом. С этим тезисом следует ожидания, что рыночная капитализация актива будет большое роста, пишет Cointelegraph.

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Биткойн через десятки лет отныне станет чем-то очень скучным. Наши правнуки будут говорить: "Дедушка, бабушка, я только о биткойне слышу. У всех есть биткойн." Это как, кого єто удивит? Вроде это скучная инвестиция. Это как содержание наличности,

– рассказывает Хелд.

Эксперт прогнозирует, что капитализация биткойнов будет составлять от 5 до 100 триллионов долларов в своих последних этапах. Это приведет его преобразования с сильно волатильного актива в "скучный".

"Блокчейн отстает"

Вера Хелда в биткойн непреклонна. На его глазах эта криптовалюта набирала в цене и обваливалась на 80% трижды. И все же, 90% его активов он держит в биткойне. Его нежелание диверсифицировать свой портфель следует из несгибаемого убеждение, что технология блокчейн полезна только для биткойн.

Сатоши намеренно построил блокчейн-технологию для создания биткойнов. Блокчейн отстает. Это ужасно. Он делает так много компромиссов для создания биткойнов, что практически неэффективен для почти ничего иного,

– объясняет Хелд.

Этой мыслью эксперт дает понять, что альткойн – это только эксперименты, которые должны показать, что блокчейн подходит еще для чего-то, кроме биткойнов. Однако Хелд не видит причин для существования альткоинив.

Что известно о других прогнозах

Crypto Research Report прогнозируют, что к 2030 биткойн может вырасти до 400 000 долларов в цене. Для оценки использовали "модель уравнение обмена", которая дает целевую цену, по которой стоит расценивать криптовалюту на основе предположений относительно изменения спроса и предложения



прогнозируют, что к 2030 биткойн может вырасти до в цене. Для оценки использовали "модель уравнение обмена", которая дает целевую цену, по которой стоит расценивать криптовалюту на основе предположений относительно изменения спроса и предложения Модель stock-to-flow прогнозирует рост биткйона к 100 000 долларов . Согласно этой модели, динамика цены актива определяется коэффициентом S2F, который рассчитывается путем деления текущей суммарной эмиссии актива на его среднюю годовую эмиссию. Величина этого коэффициента указывает на дефицит актива и сложность его производства. Другими словами, актив, в нашем случае, биткойн, становится труднее майнить и его ценность возрастает из-за его дефицита.



прогнозирует рост биткйона к . Согласно этой модели, динамика цены актива определяется коэффициентом S2F, который рассчитывается путем деления текущей суммарной эмиссии актива на его среднюю годовую эмиссию. Величина этого коэффициента указывает на дефицит актива и сложность его производства. Другими словами, актив, в нашем случае, биткойн, становится труднее майнить и его ценность возрастает из-за его дефицита. Ранее эксперты опрошенные Bloomberg прогнозировали биткойн по 20 000 долларов в этом году.

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Стоит понимать, что не все эксперты сходятся во мнении, что биткйон будет расти.