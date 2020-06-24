Спрос на нефть растет. Аналитики Bank of America предсказали как вырастет цена на нефть Brent и WTI в 2020-2022 годах.

Bank of America Global Research изменил прогноз цен на нефть в 2020-2021 годах. Цены будут восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, передает Reuters. Это произойдет на фоне восстановления спроса после того как коронавирус вызвал ограничительные меры, сокращение предложения странами ОПЕК+ и снижение капитальных затрат производителями.

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Какой будет цена нефти: прогнозы

Brent

Bank of America ожидает, что нефть марки Brent в 2020 году будет стоить в среднем 43,7 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 37 долларов за баррель. Также банк улучшил прогнозы на 2021 и 2022 годы до 50 долларов и 55 долларов за баррель соответственно.

WTI

Новый прогноз для WTI составляет 39,70 доллара за баррель в 2020 году против предыдущих 32 долларов за баррель. В 2021 цена вырастет до 47 долларов в среднем, а в 2022 – до 50 долларов за баррель.

Как изменится спрос

Мы считаем, что в следующем году спрос на транспортные услуги может восстановиться более быстрыми темпами, чем мы ожидали. Мы также считаем, что ОПЕК+, скорее всего, будет содержать больший объем предложения, чем мы ожидали три месяца назад,

– говорится в сообщении банка.

Дефицит нефти на мировом рынке составит 2,5 миллиона баррелей в сутки во второй половине 2020 года и 1,7 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, считают аналитики BofA.

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Обвал цен на нефть: коротко

С начала пандемии рынок нефти резко обвалился. В марте нефть сразу на открытии торгов обвалилась на 30%, а в апреле фьючерсы на нефть WTI впервые в истории зашли в минус.

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти и поэтому цены понемногу растут. На момент написания новости цена Brent поднялась до 42,82 доллара, а WTI – до 40,45 доллара за баррель.