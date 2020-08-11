Цена золото уверенно растет, побив исторический рекорд в 2000 долларов. Аналитики считают, что золото и дальше будет расти в цене, если 2 события этому не помешают. О чем идет речь, читайте на Финансы 24.

Цены на золото могут превысить 4000 долларов за унцию в течение следующих трех лет, но такие факторы, как распространение вакцины от коронавируса или выборы в ноябре в США, могут изменить направление движения цен на золото, считают аналитики, опрошенные CNBC.

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Что происходит с золотом сейчас

В этом году цены на золото достигли рекордно высоких показателей, которых не наблюдали с сентября 2011 года. Инвесторы вкладывают в золото как в безопасный актив, поскольку пандемия не исчезает. На прошлой неделе цены на золото впервые подорожали до более 2000 долларов за унцию.

Прогнозы по золоту

Фрэнк Холмс, генеральный директор инвестиционной компании Global Investors США, считает, что есть все шансы, что золото подорожает до 4 тысяч долларов в течение следующих трех лет.

Аналитик обратил внимание на те триллионы долларов, которые печатает США и другие страны.

Мы не видели еще, чтобы центральные банки печатали деньги под нулевой рост процентной ставке в таких масштабах. При нулевых процентных ставках золото становится очень-очень привлекательным активом,

– сказал Холмс.

Юнг-й Ма, главный стратег по инвестициям в BMO Wealth Management, США, согласился, что существует много факторов, поддерживающих цены на золото. Однако он указал на два большие события, которые могут изменить направление цен.

Первое – это, конечно, разработка вакцины, а второе – выборы. Мы думаем, что вакцина может потенциально изменить некоторые положительные факторы, которые работают сейчас в пользу золота,

– сказал он.

В зависимости от того, как пройдут выборы в США, аналитики заявляют, что цены на золото могут соответственно реагировать.

По данным нью-йоркской исследовательской группы Third Bridge Group, цены на золото могут упасть ниже отметки 1600 долларов после выборов, прежде чем снова вырасти в следующем году.

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Однако выборы не обязательно будут означать падение цен на золото. К примеру на президентских выборах 2016 после неожиданной победы Трампа над демократкой Хиллари Клинтон инвесторы "бежали" к золоту, что подняло цены почти на 5%.