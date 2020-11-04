В начале ноября цена второй по популярности криптовалюты превысила 400 долларов. Почему цена будет расти и дальше, читайте на Финансы 24.

Ethereum стоит 382 доллара по состоянию на 12:00. Однако 2 ноября среднерыночный курс крупнейшего по капитализации альткойна поднимался выше отметки в 400 долларов, после чего начал снижаться, сообщает РБК.

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От чего будет зависеть цена

Релиз ETH 2.0 должен состояться до конца 2020 года. Сначала он был запланирован на ноябрь, однако координатор проекту Дэнни Райан в конце октября заявил о необходимости переноса запуска на несколько недель из-за отсутствия результатов аудита одной из криптографических библиотек. При этом на прошлой неделе создатель Ethereum Виталик Бутерин сообщил в своем Twitter-аккаунте, что аудитор Quantstamp одобрил запуск Ethereum 2.0.

Ethereum продолжит расти в цене, но уже не так стремительно, как это происходило летом, когда интерес к ETH подогревался не только будущим обновлением, но и ростом сферы децентрализованных финансов,

– рассказала Татьяна Максименко, представительница биржи криптовалют.

Есть два возможных сценария, по которым могут развиваться события после запуска ETH 2.0. Если все пойдет по плану, то курс эфира продолжит стабильно расти, а если начнутся проблемы, например, не наберется достаточное количество монет на депозитном договоре, то цена может снизиться, предположила Максименко.

Более оптимистично на перспективы цены Ethereum смотрит управляющий партнер United Traders Анатолий Радченко. Он рекомендовал покупать криптовалюту по текущим ценам с перспективой роста ее курса в ближайшее время.

Ситуация сложная, но перспективы безумия после выборов президента США могут толкнуть рынок до 700 долларов за Ethereum,

– спрогнозировал Радченко.

Вчера, 3 ноября, в США состоялись президентские выборы и окончательные результаты еще неизвестны. На фоне этого события возможные колебания на фондовом рынке. В зависимости от победы Дональда Трампа или Джо Байдена могут получить поддержку различные сегменты экономики, способно отразиться на котировках акций соответствующих компаний. Это, в свою очередь, может отразиться на крипторинке.