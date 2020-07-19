С начала 2020 гривна упала с 23,68 до 27,27 за доллар. Останется ли гривна стабильной до конца года, читайте на Финансы 24.

Каким будет курс гривны

Курс гривны до конца 2020 будет стабильным. Угрозы падения гривны нет. Не существует никаких причин, чтобы ситуация изменилась, сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

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Есть все основания полагать, что к концу года резких колебаний курса не предвидится,

– сказал он.

Министр Марченко отметил, что сейчас курс стабилен, а незначительные колебания связаны с сезонностью.

Почему гривна будет стабильной

Марченко также рассказал, что из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс даже временно выровнялся. Это означает отсутствие давления со стороны импорта.

По его словам, Украина получила:

Транш МВФ на 2,1 миллиарда долларов;

500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты,

– сказал министр.

Марченко также добавил, что ожидают 350 миллионов долларов от Всемирного банка. Но как ранее отметил в комментарии 24 канала финансист Василий Матий, эти средства пока не предоставили из-за нестабильности ситуации с НБУ.

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Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась к моменту отставки Смолия. По состоянию на 18 июля курс гривны относительно доллара НБУ – 27,27.