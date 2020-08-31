Лето, которое обычно есть затишьем для валютного рынка, закончилось. Какой будет осень для доллара и какого курса ожидать, читайте на Финансы 24.

Что прогнозируют для гривны осенью 2020

Спрогнозировать курс валют для нестабильной гривны в условиях кризиса – довольно сложная задача и различные аналитики дают разные цифры. Но они сходятся во мнении, что гривна таки упадет к доллару осенью.

24 канал собрал прогнозы различных экспертов:

Финансист Вадим Иосуб прогнозирует в комментарии Obozrevatel, что уже в первую неделю осени гривна обесценится с 27,4 за доллар до 27,6.

Банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" считают, что к концу сентября 2020 гривна может ослабнуть максимум до 28,2 за доллар. Если рынок будет стабильным и не будет новых форс-мажоров, то гривна не превысит 28 за доллар.

Эксперты консенсус-прогноза от Минэкономики сходятся во мнении, что до конца года гривна будет на уровне 28,2.

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Что происходило с гривней в 2020

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась к моменту отставки Смолия. В июле гривна упала. По состоянию на 31 августа курс гривны относительно доллара НБУ – 27,47.