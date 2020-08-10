Гривна "успокоилась" после отставки главы Нацбанка и заявлений Зеленского и других по девальвации валюты. Каким будет курс гривны относительно доллара до 15 августа, читайте на Финансы 24.

Гривна таки не пересекла отметки 28 на прошлой неделе, а даже приблизилась к 27,5. Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 10-14 августа, разбирался 24 канал.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 7 августа в банках по курсу 27,35-27,97 относительно доллара. В обменниках финкомпаний по курсу 27,40-27,90. Лига.Финансы дают более узкий прогноз – 27,5-27,9.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась к моменту отставки Смолия. В июле гривна упала. По состоянию на 10 августа курс гривны относительно доллара НБУ – 27,64.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

Что влияет на гривну

Карантин

Если в июле на курс влияли преимущественно политические факторы – отставка Смолия, главы Нацбанка, и заявления Зеленского и других политиков о необходимой девальвацию гривны. То теперь к рулю вернулись экономические факторы. Сказываются последствия карантина: из-за слабой бизнес-деятельности спрос на доллар низкий. К тому же, предложение валюты на рынке достаточно высокое благодаря аграриям и металлургам.

Инвесторы идут

Из-за нестабильности валюты инвесторы постепенно выходят из ОВГЗ. Однако это происходит в относительно малых масштабах, поэтому не оказывает сильного давления на украинскую валюту.

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Интервенции Нацбанка

Нацбанк на прошлой неделе выкупил 40 миллионов долларов. Это одна из самых слабых интервенций выкупа со стороны регулятора этого года, что свидетельствует о низкой активности торгов на межбанке.