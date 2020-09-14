Курс украинской гривны еще несколько снизился и все сильнее приближается к психологической отметке 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,95.

Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 14-18 сентября, разбирался 24 канал.

Интересно Как доллар стал мировой резервной валютой

Каким будет курс гривны на этой неделе

Аналитики Forex Club в комментарии 24 канала прогнозируют, что на этой неделе гривна еще больше подешевеет и, вероятно, пробьет психологическую отметку в 28 гривен за доллар.

Как менялся курс с начала пандемии

Март . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. Апрель-май . Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Июнь . Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.

. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении. Июль . В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.

. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30. Август . В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году. Сентябрь . Гривна начала осень с девальвации. По состоянию на 14 сентября курс гривны относительно доллара НБУ – 27,90 .

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29 гривен за доллар, сообщил премьер-министр Шмыгаль.

Что влияет на гривну

Бизнес все еще пассивный

Бизнес так и не вернулся к докарантинным объемам деятельности. Из-за этого он не так активно выкупает валюту. Банкиры ожидают, что осенью все же бизнес оживится и это негативно повлияет на гривню в краткосрочной перспективе.

Вторая волна коронавируса

По большинству прогнозов вторая волна пандемии должна начаться в Украине именно этой осенью. Поэтому Украина вновь может ввести жесткие ограничения, но такого падения как было весной во время первого локдауну уже не будет.

МВФ молчит

Ранее ожидалось, что осенью МВФ предоставит Украине второй транш в рамках программы stand-by на 700 миллионов долларов. В сентябре программу должны были просматривать, но пока новостей нет, что негативно влияет на гривну.

Важно Гривна по 27 или 30: чего ждать от курса доллара этой осенью

НБУ не против девальвации

На прошлой неделе НБУ купил на межбанке 22,5 миллиона долларов, что является низким показателем. Но в последнее время НБУ вмешивается в рынок даже тогда, когда в гривне есть шанс укрепиться.

Экономические показатели

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Агентство ждет, что ВВП страны снизится на 6% в 2020 году и вырастет на 4% – в 2021 году. Кроме того, S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2022-2023 годах на 3% ежегодно.

S&P отмечает, что может рассмотреть возможность повышения рейтингов Украины в следующем году, если сочтет, что консолидация государственных финансов будет происходить быстрее, чем сейчас прогнозируется.