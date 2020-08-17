Гривна растет, несмотря на проблемы в экономике. Каким будет курс гривны относительно доллара до 21 августа, читайте на Финансы 24.

Гривна продолжает укреплять свои позиции относительно доллара и даже опустилась отметки ниже 27,5. Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 17-21 августа, разбирался 24 канал.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 22 августа в банках по курсу 27,15-27,70 относительно доллара. В обменниках финкомпаний по курсу 27,15-27,60. Лига.Финансы дают более узкий прогноз – 27,3-27,6.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась к моменту отставки Смолия. В июле гривна упала. По состоянию на 17 августа курс гривны относительно доллара НБУ – 27,34.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

Что влияет на гривну

Аграрии

Агроекспортеры продолжают активно продавать валюту на рынке, которую получили как выручку от экспортируемого товара. Такие действия со стороны аграриев продолжатся еще как минимум до конца августа или половины сентября. Этот фактор положительно влияет на прочность гривны.

Карантин

Если в июле на курс влияли преимущественно политические факторы – отставка Смолия, главы Нацбанка, и заявления Зеленского и других политиков о необходимой девальвацию гривны. То теперь к рулю вернулись экономические факторы. Сказываются последствия карантина: из-за слабой бизнес-деятельность спрос на доллар низкий. К тому же, предложение валюты на рынке достаточно высокое благодаря аграриям и металлургам.

Уплата налогов

До 20 числа – период уплаты налогов. Те, кто имели доллар, пытались его продать пока он был все еще высоким по отношению к гривне. Такие действовали только способствовали тому, что гривна быстро выросла.

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Опустится ли гривна ниже 27

Эксперты, опрошенные Liga.net считают, что гривна не вернется к отметке 27, а наоборот осенью следует ожидать девальвации и гривну по 28 за доллар.