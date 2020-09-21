После однодневного укрепления в пятницу, гривна снова вернулась к тренду падения. Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 21-25 сентября, читайте на Финансы 24.

Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 21-25 сентября, разбирался 24 канал.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

Аналитики Forex Club в комментарии 24 канала прогнозируют, что на этой неделе гривна еще больше подешевеет и продолжит двигаться в диапазоне 28-28,2 за доллар. Эксперты не исключают, что гривна может обесцениться до 28,3 или даже 28,5 за доллар.

Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе в диапазоне 28,08-28,39.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.

Как менялся курс с начала пандемии

Март . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. Апрель-май . Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Июнь . Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.

. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении. Июль . В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.

. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30. Август . В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году. Сентябрь . Гривна начала осень с девальвации. По состоянию на 21 сентября курс гривны относительно доллара НБУ – 28,17 .

Что влияет на гривну

Помощь от аграриев

В августе гривна укрепилась именно благодаря тому, что аграрии обеспечили значительный приток иностранной валюты на наш рынок. Однако в сентябре таких поступлений не было. Вскоре начнутся сборы урожаев, что может снова активизировать аграриев. Это может положительно повлиять на гривну, но уже не в таких масштабах как это было в августе.

Бизнес все еще пассивный

Бизнес так и не вернулся к докарантинным объемом деятельности. Из-за этого он не так активно выкупает валюту и скорее выжидает, будет ли в Украине вторая волна пандемии или нет.

Вторая волна коронавируса

По большинству прогнозом вторая волна пандемии должна начаться в Украине именно этой осенью. Поэтому Украина вновь может ввести жесткие ограничения, но такого падения как было весной во время первого локдауну уже не будет.

За последние сутки, 20 сентября, в Украине зафиксировали 2966 новых случаев, что увеличило общее количество до более 178 000. По количеству больных, Украина на 25 месте в мире.

МВФ молчит

Ранее ожидалось, что осенью МВФ предоставит Украине второй транш в рамках программы stand-by на 1,4 миллиона долларов. В сентябре программу должны были просматривать, но пока новостей нет, что негативно влияет на гривну.

Кроме того, Всемирный банк отложил кредит для Украины на 350 миллионов долларов

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НБУ не против девальвации

На прошлой неделе НБУ покупал на межбанке незначительные суммы долларов, что, по словам аналитиков, свидетельствовало о том, что НБУ стремится плавной девальвации гривны.

Однако на прошлой неделе Нацбанк продал валюты на 71 миллион долларов, чтобы сдержать курс.