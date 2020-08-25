Несмотря на ожидаемую сезонную девальвацию, гривна продолжает держаться на уровне 27,5 за доллар. Чего ожидать в последнюю неделю лета?

Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 25-29 августа, разбирался 24 канал.

Интересно Как доллар стал мировой резервной валютой

Каким будет курс гривны на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 29 августа в банках по курсу 27,20-27,75 относительно доллара. В обменниках финкомпаний по курсу 27,20-27,65. Лига.Финансы дают похожий, но более узкий прогноз – 27,2-27,6.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась к моменту отставки Смолия. В июле гривна упала. По состоянию на 25 августа курс гривны относительно доллара НБУ – 27,39.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

Что влияет на гривну

Аграрии, металлурги и слабый импорт

Через коронакризу импорт все еще низок. Зато аграриии и металлурги наоборот нарастили объемы экспорта. Только за первую половину августа экспортировали зерна больше, чем за весь июль. Металлурги, цены на чью продукцию выросли на 12% на мировом рынке, тоже наращивают экспорт. Выручку получают в иностранной валюте, вливают на рынок, укрепляет украинскую гривну.

Карантин

Если в июле на курс влияли преимущественно политические факторы – отставка Смолия, главы Нацбанка, и заявления Зеленского и других политиков о необходимой девальвацию гривны. То теперь к рулю вернулись экономические факторы. Сказываются последствия карантина: из-за слабой бизнес-деятельности спрос на доллар низкий. К тому же, предложение валюты на рынке достаточно высокое благодаря аграриям и металлургам.

Важно Что будет с гривной до конца 2020 прогноз от инвесткомпаний

Сезонность

Стабильно на конец лета гривна падала к доллару и евро. Все потому, что в Украине активно закупали энергоносители: аграрии – топливо для начала посевного сезона, Нафтогаз – газ для отопительного сезона. Однако в этом году, во-первых, существенно подешевели энергоносители, а во-вторых, из-за теплой зимы еще значительные запасы топлива. Уже есть запасы на 23 миллиарда кубометров топлива (нужно 25-27 миллиардов).