В августе гривня уверенно укреплялась относительно доллара, но начало осени принесло привычную девальвацию. Чего ждать дальше и что влияет на гривну?

Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 7-11 сентября, разбирался 24 канал.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 11 сентября в банках по курсу 27,35-28,10 относительно доллара. В обменниках финкомпаний по курсу 27,35-28. Лига.Финансы дают более узкий прогноз – 27,6-27,9.

Как менялся курс с начала пандемии

Март . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. Апрель-май . Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Июнь . Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.

. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении. Июль . В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.

. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30. Август . В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году. Сентябрь. Гривна начала осень с девальвации. По состоянию на 7 сентября курс гривны относительно доллара НБУ – 27,73.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

Что влияет на гривну

Экспортеры придерживают валюту

В конце августа государство возместило экспортерам НДС: выплатило экспортерам большие объемы гривны (обычно – больше 10 миллиардов гривен). Из-за этого у экспортеров, во-первых, не появилось потребности продавать свою валюту, чтобы получить гривну, а во-вторых, это возмещение стало наоборот ресурсом для экспортеров покупать иностранную валюту. Поэтому предложение доллара и евро на рынке упало, и плавно обесценило гривну.

Иностранцы выводят валюту

Спрос на валюту в начале сентября повысили дочерние компании иностранных компаний в Украине, которые именно в начале месяца часто покупают доллары под выплату дивидендов.

Яркий пример – Райффайзен Банк и Сити, которые совокупно планировали перечислить за границу более 200 миллионов долларов. Такие действия со стороны компаний могут продолжиться и на этой неделе, что окажет давление на гривну.

Долги

19 августа Минфин выплатил 7,9 миллиарда гривен по ОВГЗ. Получателями денег были, в том числе нерезиденты, которые активно вкладывались в украинском госдолг в 2018 и особенно 2019 годах.

Далеко не вся эта гривна пошла на валютный рынок, но из-за отдельных действий нерезидентов спрос на иностранную валюту подрывает гривну.

В следующий раз значительную сумму Минфин гасить 30 сентября – 8,2 миллиарда гривен.

Важно Гривна по 27 или 30: чего ждать от курса доллара этой осенью

НБУ не против девальвации

На прошлой неделе НБУ купил на межбанке 11,5 миллиона долларов – абсолютный минимум 2020 года.

Сейчас – в момент, когда доллар постоянно укрепляется – НБУ наоборот почти не вмешивается в происходящее на рынке. Это означает, что Нацбанк пока устраивает плавное движение курса в сторону "доллара по 28", отмечает банкир в комментарии Лига.Финансы.