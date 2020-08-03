Украинская валюта в июле была нестабильной и потеряла почти 1 гривну относительно доллара. Что влияло на гривну и каким будет курс на этой неделе, читайте на Финансы 24.

Май и июнь были стабильными для гривны, которая держалась в диапазоне 26-27 за доллар. Однако в июле из-за ситуации вокруг Нацбанка, а также заявлений Зеленского и политиков о нужной девальвации гривны, украинская валюта потеряла почти 1 гривну в цене и приблизилась к отметке 28. Каким будет курс гривны относительно доллара на этой неделе, 3-7 августа, разбирался 24 канал.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 7 августа в банках по курсу 27,35-27,95 относительно доллара. В обменниках финкомпаний по курсу 27,40-27,90. Лига.Финансы дают более узкий прогноз – 27,6-28.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась к моменту отставки Смолия. В июле гривна упала. По состоянию на 3 августа курс гривны относительно доллара НБУ – 27,67.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса, только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

Что влияет на гривну

Кадровая ситуация в НБУ

В начале июля Яков Смолий подал в отставку с должности главы Нацбанка из-за политического давления, как он заявил. Это вызвало беспокойство среди инвесторов и международных партнеров, которые увидели в этом посягательство на независимость НБУ. Через 2 недели назначили нового главу – Кирилла Шевченко.

Сейчас беспокойство погасло, ведь Нацбанк продолжает продавать доллар на рынок, чтобы стабилизировать гривну и не снижает учетной ставки. А это именно то, в чем действующая власть обвиняла предыдущего главу. Однако пока рано говорить продолжает ли Кирилл Шевченко политику предшественника. В правлении остались еще трое из старой команды. Уже пошли Сергей Холод, Олег Чурий, Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб и Роман Борисенко.

Долги перед инвесторами

Минфин должен погасить долги перед инвесторами в ОВГЗ. На этой неделе 13,4 миллиарда гривен. В следующем – 15,8 миллиарда. Это может несколько подорвать курс, ведь дополнительные гривны на рынке могут обменять на иностранную валюту, увеличив спрос на нее.

Если раньше погашения долгов было менее заметно вследствие новых размещений облигаций, то сейчас эта схема не работает. Минфину не удается привлекать так много инвесторов как прежде.

Интервенции Нацбанка

На этой неделе, впервые под председательством Шевченко, могут пополнить золотовалютные резервы за счет покупки доллара. Правда. сумма незначительна – 38 миллионов долларов, поэтому значительного влияния на курс не будет.