Прогнозы экспертов и правительства о гривне по 29 или 30 за доллар не оправдались. Хотя национальная валюта и девальвировала, она остается относительно прочной. Чего ждать от курса на этой неделе?

Курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина", в период с 7 по 11 декабря коридор по доллару в обменниках финкомпаний будет в пределах 28,15 – 28,55 гривны, в банках 28,10 – 28,65 гривны.

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Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе в диапазоне 28,20 – 28,55.

Что влияет на гривну

Помощь от "Нафтогаза"

На прошлой неделе "Нафтогаз" вышел на рынок валют с большим предложением доллара, что заставило и других участников рынка продавать валюту, пока цена была высокой. Это существенно укрепило гривну.

Госбюджет-2021

Как заявил министр финансов Марченко, МВФ утвердил бюджет в редакции, которую подготовили ко второму чтению. Поэтому для гривны важно, чтобы в Верховной Раде поддержали бюджет, ведь сотрудничество с МВФ – это не только транши, но и доверие инвесторов и других международных партнеров.

Учетная ставка

На этой неделе, 10 декабря, Нацбанк будет пересматривать учетную ставку. Сейчас она на рекордно низком уровне – 6% и аналитики, опрошенные Liga.net, считают, что такой она и останется. Любые неожиданные действия со стороны НБУ могут всколыхнуть рынок валют.

Упадет ли гривна до 29 за доллар

К концу года гривна может приблизиться к курсу 29 за доллар. Среди причин:

Госбюджет 2020 Пока не хватает денег, чтобы покрыть все запланированные на этот год расходы. Надежда правительства на успешные аукционы ОВГЗ.

Долг перед экспортерами и кредиторами.

Бизнес-цикл. Из-за новогодних праздников импортеры будут закрывать внешние контракты в 20-х числах, что будет давить на курс из-за усиления спроса на доллар.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. МВФ прогнозирует более оптимистичный сценарий для национальной валюты – 27,2 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.

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