На фоне президентских выборов в США, решение Конституционного Суда и увеличение количества больных на коронавирус, доллар подешевел для украинцев. Чего ждать от курса на этой неделе, читайте на Финансы 24.

Курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина", в период с 9 по 13 ноября коридор по доллару в обменниках финкомпаний будет в пределах 28,00 – 28,50 гривны, в банках 27,95 – 28,60 гривны.

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Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 28,05 – 28,40.

Нацбанк укрепил гривну до максимума за последние полтора месяца. Последний раз гривна была крепче 18 сентября. Тогда курс составил 28,11 за доллар.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.

Как менялся курс с начала пандемии

Март . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. Апрель-май . Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Июнь . Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.

. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении. Июль . В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.

. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30. Август . В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году. Сентябрь . Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю.

. Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю. Октябрь . Гривна страдала не только от пандемии, но и от политической ситуации в стране. МВФ беспокоит ситуация с Конституционным Судом, который отменяет реформы в направлении борьбы с коррупцией.

. Гривна страдала не только от пандемии, но и от политической ситуации в стране. МВФ беспокоит ситуация с Конституционным Судом, который отменяет реформы в направлении борьбы с коррупцией. Ноябрь. По состоянию на 9 ноября курс гривны к доллару – 28,14.

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Что влияет на гривну

Пандемия коронавируса

В Украине стремительно растет количество больных на COVID-19, кровати в больницах все больше заполняются, а в лабораториях накапливаются очереди на тесты. Почти 470 тысяч в Украине уже заболели на коронавирус. Ежесуточно добавляется 9 – 10 тысяч.

В Министерстве здравоохранения уже инициировали введение карантина выходного дня, чем ограничит работу ТРЦ, ресторанов, фитнес-центров и тому подобное.

Эти события имеют значение для гривны, ведь через карантинные мероприятия, бизнес-деятельность ослабла и представители бизнеса ждут, что же будет дальше.

Интервенции Нацбанка

НБУ использует золотовалютные резервы, чтобы определенным образом регулировать курс гривны к доллару. Когда гривна падает, потому что ее становится слишком много на рынке – НБУ вмешивается и ее покупает, давая на рынок валюту. Когда наоборот гривна растет, потому что на рынке становится много валюты – НБУ покупает валюту.

Прошедшая неделя началась с продажи валюты Нацбанком в размере 70 миллионов долларов. А закончился – покупкой (41 миллиона долларов), чего не было еще с сентября.

Время платить налоги

В ноябре украинский бизнес платить налог на прибыль за третий квартал. Из-за этого на рынке может усилиться спрос на гривну, что в результате ее укрепит.

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События в США

На прошлой неделе в США состоялись президентские выборы, на которых по предварительным результатами победил представитель от демократов Джо Байден. Индекс доллара обновил свой двухлетний минимум, но на курс гривны это не имело сильного влияния.